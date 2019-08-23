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23августа
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сегодня, 11:38 0

В Белогорске Роспотребнадзор закрыл несколько детских садов

В Белогорске Роспотребнадзор закрыл несколько детских садов
Фото: администрация Белогорска

Почти 1 700 воспитанникам детских садов Белогорска запретили посещать детский сад. Запрет поступил от территориального отдела Роспотребнадзора рано утром 23 августа, сообщили в комитете по образованию, делам молодежи Белогорска.

Накануне в ночное время специалисты надзорного органа взяли пробы воды из водопроводных кранов нескольких дошкольных учреждений. По информации сотрудников, это связано с аварийно-восстановительными работами. Как сообщало Амур.инфо, 22 августа в Белогорске произошла авария на канализационно-насосной станции. Чтобы ее устранить, в значительной части города пришлось водоснабжение.

Официальных данных о качестве воды в дошкольных учреждениях города в органы местного самоуправления Белогорска пока не поступало. В основе запрета на деятельность детских садов результаты проб, которые, по словам специалистов, не соответствуют нормам. Руководители дошкольных учреждений оперативно приступили к оповещению родителей о невозможности приема детей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

По официальным данным, аварийно-ремонтные работы на канализационно-насосной станции были завершены 22 августа в 20:00. После устранения аварии незамедлительно началась дезинфекция воды и заполнение систем водоснабжения в жилом фонде и социальных объектах. Ресурсоснабжающим предприятием проведено хлорирование воды в объеме 5 тысяч кубометров. Объем подачи воды в сутки по районам, где на 8 часов была прекращена подача воды, составляет около 3,5 тысячи кубометров.

Хлорирование воды было завершено в 23:00. В это же время взяты пробы на всех источниках водоснабжения, которые были приостановлены на время ремонтно-восстановительных работ. По данным лаборатории, все они соответствовали действующим нормам СанПина по показателям химического анализа, информирует пресс-служба администрации Белогорска. На какой срок закрыты детские сады, пока не сообщается.

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#администрация Белогорска #дети #ЖКХ

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