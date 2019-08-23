В Приамурье мужчина пропал, уйдя за грибами

Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области пропал Григорий Гоценко 1957 года рождения из села Берея Шимановского района. Амурчанин 21 августа ушел из дома за грибами, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Информация о пропаже Григория появилась в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Гром», ее актуальность ИА «Амур.инфо» подтвердили в «Громе» по телефону. В отряде добавили, что мужчину в ближайшее время будут искать волонтеры.

Приметы Григория: рост 165 сантиметров, лицо овальное, худощавого телосложения. Был одет: зеленые резиновые сапоги, черные штаны, черная олимпийка. При себе имеет мобильный телефон Samsung. Особые приметы: носит усы, также у мужчины было серое ведро.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении амурчанина, просят сообщить по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон 8-914-584-71-10. Либо по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.