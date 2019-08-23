Школьники из затопленного села Норск проведут три недели на берегу Японского моря

В сентябре дети, обучающиеся в школе села Норск Селемджинского района, которая во время паводка попала в зону подтопления, поедут во всероссийский детский центр «Океан». Туда отправятся 20 школьников. Новый учебный год на берегу Японского моря встретят и 4 школьника Селемджинского района, у которых после ливней существенно пострадало жилье.

Смена продлится с 3 по 24 сентября. Квота на поездку амурских школьников-подтопленцев в «Океан» выделена по поручению министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Ситуация со школой села Норск находится на личном контроле губернатора Амурской области Василия Орлова. По его поручению в учреждении усилены восстановительные работы. «Мы должны сделать все необходимое, чтобы учебный год начался вовремя», – подчеркнул глава региона во время одной из рабочих поездок в Селемджинский район.

Что касается остальных образовательных организаций, пострадавших в результате ливневых дождей, то в них все необходимые работы уже завершены, сообщает минобр региона.