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23августа
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сегодня, 10:58 0

Яна Рудковская решила застраховать свои ноги

Яна Рудковская решила застраховать свои ноги
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

44-летняя Яна Рудковская заявила, что хочет застраховать свои ноги. Поклонники и звездные коллеги поддержали музыкального продюсера в этом решении.

Яна постоянно выкладывает в Инстаграм фотографии в полный рост, демонстрируя свои длинные от природы ноги. Продюсер Димы Билана часто носит откровенные наряды и позирует в удачных ракурсах перед камерами. Однако не все фанаты с восторгом оценивают внешние данные звезды. Многие были убеждены, что ноги Рудковской намного короче, а их длина увеличивается благодаря умелым действиям в фотошопе.

Из-за этого в комментариях под публикациями звезды возникают жаркие споры и рассуждения о ногах. Женщина не стала молчать и опубликовала фото, в подписи под которым сообщила, что хочет застраховать свои ноги.

«Ну раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5 – 6 тысяч комментариев, то грех этим не воспользоваться и не поддержать, вот думаю, может, их ещё застраховать», – написала Рудковская в Инстаграме.

На фото Рудковская позирует возле барабанной стойки в коротком черном платье, демонстрируя свои ноги.

Некоторые поклонники поддержали Яну: «Ну и правильно, такую красоту нужно страховать!», «С вашими деньгами можно все!», «Идеальные ноги».

Другие подписчики все же вновь пустились в критику: «Обычные коротенькие ножки для маленькой ростом женщины. А на фото типа длинные красивые и глянцевые это спасибо фотографам и фотошопу», «Фотошоп, что бы вы не говорили. Если даже реально у вас такая фигура, то хвалиться нечем. Очень большая диспропорциональны. Тему по поводу ваших ног сами спровоцировали», «Ноги сухие и старческие! Не обманывайтесь. Не понимаю ваш троллинг подписчиков».

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#шоу-бизнес

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