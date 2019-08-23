Росстат: Россия побила рекорд по числу долгожителей

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В России количество долгожителей в возрасте от 100 лет увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорят данные Росстата. Специалисты говорят, в частности, о развитии медицины и улучшении условий жизни.

В начале 2019 года в стране было 20 582 долгожителя. Это на 17 процентов больше, чем в 2017 году. Более 70 процентов из них, или около 14,7 тысячи человек, составляют женщины. Мужчин в этом ряду – около 5,9 тысячи.

Причин две. Первая: женщины медленнее стареют. И вторая: те из них, кто сейчас находится в преклонном возрасте, меньше подвержены вредным привычкам, объясняет заведующий международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Увеличению числа долгожителей также способствуют улучшение условий жизни, развитие медицины и совершенствование системы статистического учета. В будущем, согласно прогнозам, количество россиян старше 100 лет будет стабильно расти, сообщает «Лента.ру».