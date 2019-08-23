Центр «Доверие» стал ресурсным центром по наставничеству в Амурской области

Более месяца сотрудники центра «Доверие» участвуют в программе краткосрочного наставничества подростков и молодежи в трудной жизненной ситуации «РеСтарт». Эта программа впервые апробируется в Приамурье и еще в 8 субъектах России, которые были выбраны испытательной площадкой для реализации проекта некоммерческой благотворительной организацией «Мое будущее» на средства президентского гранта.

На базе центра начал работать ресурсный центр – участник межрегиональной сети добровольческого наставничества, которая создана с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и социальной интеграции детей, находящихся в конфликте с законом. Работу ресурсного центра в Амурской области координирует педагог-психолог Лариса Ксенофонтова, в этом ей помогают 11 тьюторов.

Всего в России создано 8 таких ресурсных центров (Калининградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Московская Ярославская области, Республика Северная Осетия, Алания), где будут работать с детьми и подростками, находящихся не в ладах с соблюдением законодательства.

«Особое место среди программ, направленных на профилактику детского неблагополучия, занимает наставничество. Ядром программы является индивидуальное взаимодействие наставника и подростка в трудной жизненной ситуации на этапе образовательного и профессионального выбора. Преступность несовершеннолетних тесно связана с окружением ребенка (неблагополучная семья, сиротство, безнадзорность) и недостаточной зрелостью его психики, слабым осознанием последствий содеянного. Эти обстоятельства приводят подростка к нарушению закона и уголовной ответственности. Такому ребенку просто необходимо появление в его жизни значимого взрослого с позитивным стилем и опытом социального поведения», – говорит педагог-психолог, координатор ресурсного центра Лариса Ксенофонтова.

Наставник – взрослый человек, успешно реализовавшийся в современном мире, который способен поддержать процессы социальной адаптации, помочь подростку в учебе и в поиске работы дать навыки самореализации, расширить опыт одобряемого обществом социального поведения.

Проект «РеСтарт» поделен на три этапа, их необходимо выполнить за полтора года. Сейчас идет разработка методической, нормативно-правовой, информационной и событийной базы, после чего все эти материалы будут внедрены в работу проекта.

За весь период планируется охватить около 60 подростков Амурской области, находящихся в конфликте с законом, а также детей, попавших в группу риска, или проживающих в социальных учреждениях области.

«В проект будут приглашены более 30 наставников, серьезных, смелых людей, неравнодушных к проблеме социальной безнадзорности, способных взаимодействовать с такими детьми», – комментирует Лариса Валерьевна.

На первом этапе, который начнется в октябре 2019 года, на церемонии открытия встретятся 20 пар наставников и подопечных, все пары на протяжении 6 месяцев изберут собственный маршрут шести индивидуальных тематических встреч. Тематика всех встреч будет подобрана таким образом, чтобы и ребенку, и наставнику было комфортно сотрудничать друг с другом, и должна охватить жизненно важные аспекты подростка: «Круг моих друзей и их роль в моей жизни», «Ошибки и неудачи, как с ними поступать», «Общение личное и профессиональное» и другие. Кроме таких встреч, центром «Доброта» были предложены и модули практической деятельности, где по запросу подопечного наставник предоставит возможность ребенку на практике оформить документ, посетить в профессиональное учреждение и так далее.

Краткосрочный проект индивидуального наставничества первого этапа закончится церемонией закрытия в марте 2020 года, где пары подведут итоги работы за 6 месяцев.

Два других этапа будут реализовываться в 2020 году, в них останется общая концепция программы, но изменится характер работы, планируется коллективное наставничество, где у одного наставника будет за один раз от 3-5 подопечных, и детское наставничество – «Старшие братья и старшие сестры».

Все это время сопровождать пары будут специалисты – тьюторы, прошедшие обучение по программе краткосрочного наставничества. Эти специалисты смогут давать консультации и предоставлять методическую, психологическую и иную помощь, предусмотренную проектом.

Далее ресурсный центр продолжит работу – его задача будет распространять и популяризировать опыт коллективного и индивидуального наставничества в области и за ее пределами.