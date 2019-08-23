Светофор на перекрестке, где погибла девочка, станет трехфазным

В ближайшее время в Благовещенске станет одним трехфазным светофором больше. А на участке одной из центральных улиц скорость движения ограничат до 40 километров в час. Об это рассказал начальник управления ЖКХ города Сергей Казанцев.

Информация прозвучала на «Точке кипения», посвященной безопасности дорожного движения. Встреча представителей заинтересованных ведомств и общественности состоялась вечером в четверг, 22 августа. Позже на Амур.инфо будет опубликована информация с подробностями.

В ходе обсуждения Сергей Казанцев отметил следующую закономерность: несмотря на то, что ежегодно в городе появляются по пять-шесть регулируемых перекрестков, аварийность не снижается.

Наблюдение за динамикой аварийности показывает, что количество ДТП снизилось только на тех участках, где установили искусственные неровности. В качестве примеров служат перекрестки улиц Пионерская – Пролетарская, Политехническая – Северная. Из-за того, что водителям приходится снижать скорость, там стало меньше аварий.

«На безопасность дорожного движения в первую очередь влияет скоростной режим, – подчеркнул Сергей Александрович. – В настоящее время скорость движения по городским дорогам не должна превышать 60 километров в час. При подъезде к светофору многие водители прибавляют скорость в надежде успеть проскочить перекресток. Когда такие проскакуны едут с двух сторон, происходит ДТП, зачастую с серьезными последствиями».

В связи с этим в ближайшее время ограничат скоростной режим на улице Октябрьской, на участке от Шевченко до Калинина. Максимально разрешенная скорость движения составит 40 километров в час.

Еще одно важное решение: светофор на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской переведут в трехфазный режим работы. Так работают светофоры на перекрестках улиц 50-летия Октября – Амурская, 50-летия Октября – Красноармейская, Красноармейская – Пионерская. Когда пешеходы переходят проезжую часть, все автомобили стоят.

Перевод светофора на Калинина – Красноармейской ускорила трагедия, случившаяся на этом перекрестке 6 августа. Как сообщало ИА «Амур.инфо», под колеса автобуса, поворачивавшего направо, попала шестилетняя девочка. Она погибла на месте.

В январе здесь же произошло ДТП с участием автобуса и пассажира. Тогда машина остановилась прямо на ноге у девушки, переходившей дорогу.

Кроме того, на данном перекрестке наблюдается количество ДТП, достаточное для того, чтобы принять меры по переключению светофора в трехфазный режим. Как отмечают в администрации города, это неизбежно вызовет недовольство автомобилистов. Но эта мера вынужденная, подчеркивает начальник управления ЖКХ Благовещенска. «К сожалению, так как водители не пропускают пешеходов, мы не нашли другого выхода. Будут, безусловно, жалобы от автомобилистов, но это вынужденная мера. Учитывая, что происходят такие случаи, когда при движении на зеленый свет пешехода сбивают, мы вынуждены разграничить очередность движения автомобилей и пешеходов», – объяснил Сергей Казанцев.

«Также в этом году мы обустроим порядка пяти светофорных объектов, это плановые работы. Кроме того, мы начали внедрение инновационных технологий. Первый инновационный светофор со светодиодами установлен на Ленина – Комсомольской. Он привлекает внимание как пешеходов, так и водителей. Подобные светофоры оборудуют на аварийно опасных перекрестках в центре города – на Театральной, Калинина, на Новотроицком шоссе, перекрестке Октябрьская – Богдана Хмельницкого», – перечислил Сергей Александрович.