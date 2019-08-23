СМИ: у Анастасии Заворотнюк рак мозга

В ряде СМИ появилась информация о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» возникли серьезные проблемы со здоровьем. У нее обнаружено онкологическое заболевание. А в конце августа Анастасия Заворотнюк отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях.

StarHit сообщает, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание – рак головного мозга. Дочь Милу актриса родила осенью 2018 года.

Сейчас Заворотнюк отказалась от посещения светских мероприятий, а приближенные к окружению Анастасии люди заявляют, что актриса себя чувствует нестабильно. Последний раз звезду видели в апреле. Тогда она была в Ереване на открытии ювелирного салона. На шее звезды заметили шрам. «Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», – цитирует врачей StarHit.

В Санкт-Петербурге восьмого августа в спектакле «Все мужчины делают это» Анастасию заменила Ирина Сотикова. «Да, Анастасия приболела», – сказала Ирина.

Однако представители Заворотнюк утверждают, что отменено всего одно выступление, и вовсе не из-за проблем со здоровьем. «Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», – отметил агент актрисы.

Сама актриса отрицает свое заболевание. В одном из интервью она заявила, что ничем не болеет. Информацию об онкологии актриса назвала ложной. В настоящее время она занимается воспитанием дочери, поэтому стала хуже выглядеть, так как малышка плохо спит по ночам. Также артистка упомянула, что если вдруг почувствует себя плохо, то сразу же расскажет об этом поклонникам, чтобы не рождались новые слухи.

У Анастасии Заворотнюк двое взрослых детей от предыдущего брака: дочь Анна и сын Майкл. Артистка 12 лет жила с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Однако после развода она вступила в отношения с Петром Чернышевым. «Возможно, просто подходим друг другу. И, конечно, в этом большая заслуга мужа. С его характером сложно нарваться на скандал. Петя выдержан, терпелив, умеет сглаживать острые углы. С другой стороны, у нас обоих неудачные браки за плечами. Наверное, ошибки прошлого научили ценить настоящее», – говорила звезда.

В 2015 году от рака мозга скончалась певица Жанна Фриске. У нее остался сын Платон, рожденный от ведущего Дмитрия Шепелева. Недавно мальчику исполнилось 6 лет.