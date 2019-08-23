«Звезда» и «Лобстер»: в Белогорске обустраивают стадион школы № 10

Фото: администрация Белогорска

В школе № 10 Белогорска продолжается устройство стадиона открытого типа. Работы идут по проекту партии «Единая Россия» «Детский спорт». По поручению главы города территорию, прилегающую к стадиону и не вошедшую в проект, тоже благоустроят.

На участке, где сейчас расположена баскетбольная площадка с бетонным покрытием, оборудуют современную площадку для баскетбола с безопасным покрытием и семиэтапную полосу препятствий.

«Полоса препятствий включает шестиметровый ров, шириной 3 метра и глубиной 24 сантиметра. Также в спортивную полосу входят лабиринт “змейка” (длина 6 метров, высота 2 метра), трехметровый забор с наклонной доской, снаряд “разрушенный мост” длиной 8,5 и высотой 2,5 метра, пятиметровая “разрушенная лестница”, стенка с двумя проломами для прыжков и окоп для стрельбы. Оборудование уже заказано», – рассказала временно исполняющая обязанности директора управления капитального строительства Белогорска Екатерина Крутова.

Сейчас на месте ведется подготовка территории, разравнивание грунта. Затем площадку забетонируют, произведут укладку из резиновой крошки и начнут монтаж комплекса.

Специальные инженерные сооружения полосы препятствий вырабатывают у детей выносливость, ловкость и быстроту реакции, считают специалисты. Также занятия поспособствуют лучшей организации уроков ОБЖ по основам военной службы, появится возможность расширить учебную программу уроков физкультуры. Кроме того, новый комплекс станет хорошей площадкой для спортивных эстафет и соревнований.

В зеленой зоне между футбольным полем и полосой препятствий будут установлены качельный комплекс, универсальная детская игровая площадка с турниками, опора «Лобстер», а также канатная конструкция «Звезда». Все комплексы будут соединяться тротуарными дорожками. Сейчас производится их укладка и установка бортового камня.

На устройство дополнительных спортивных сооружений и игровых комплексов в школе № 10 из местного бюджета будет направлено более полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.