Музей самоваров в Благовещенске приглашает на «Амурские частушечные бои»

Фото: Амур.инфо

Сразиться в конкурсе на наиболее артистичное исполнение частушек приглашает благовещенцев музей самоваров. 24 августа там пройдет сразу два частушечных боя – в 15 и 16 часов.

В частушечных боях организаторы Игорь Павлов и Наталья Наделяева предложат исполнить частушки амурской деревни, которые были собраны амурчанином Семеном Грошевым в 1928 году. Частушки систематизированы и отданы в документальный фонд Амурского областного краеведческого музея. Они записаны собирателем от руки в школьной тетради. Она оцифрована и размещена на сайте музея.

В тетради записаны 145 частушек, собранных на территории 9 населённых пунктов, это Сергеевка, Ново-Воскресеновка, Астрахановка, Буссе, Егорьевка, Екатериновка Амуро-Зейского района, Тамбовка Тамбовского района, Михайловка Михайловского района, Ивановка Ивановского района.

Особый интерес представляют частушки, которые отражают взаимоотношения двух народов на берегах Амура – русских и китайцев в начале прошлого века.

На «частушечных боях» приветствуется и собственное творчество. Победителю подарят банку амурского меда. Желающие поучаствовать в частушечных боях могут записаться по телефону: 50-13-40.

Музей самоваров Игоря Павлова начал вновь активно принимать гостей с 17 августа. Свою коллекцию, в которой более 100 уникальных экземпляров, он собирает больше 30 лет. Самый старый самовар — 1790 года выпуска. Он изготовлен на знаменитой фабрике Лисицына.

Подробнее о частушечных боях можно прочитать в материале Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».