В Белогорске пойдет в школу рекордное количество первоклассников

Фото: администрация Белогорска

В текущем учебном году в школах Белогорска будет обучаться более 8 тысяч учеников. 943 школьника впервые сядут за парты. Рекордное число первоклассников зарегистрировано впервые за последние 22 года.

«По состоянию на 20 августа в школы Белогорска предварительно зачислено 943 первоклассника. Сформировано 33 первых класса. В некоторых школах их насчитывается по пять. Не исключено, что и это число увеличится, в силу того, что некоторые родители могут принести документы ближе к 1 сентября», – рассказала председатель комитета по образованию, делам молодежи Белогорска Ирина Губина.

Максимальное количество поступающих в первый класс в Белогорске регистрировали пять лет назад – в 2014 году. Тогда их было 911. В 2018 году впервые пришли в школу 907 учеников. Специалисты подсчитали – за последние 10 лет первоклассниками Белогорска были более 9 тысяч дошколят. В предыдущем десятилетии, с 1999 по 2009 годы, их количество не достигло и 7 тысяч.

Кроме того, рекордным в Белогорске стало и общее количество школьников – в нынешнем учебном году их будет более 8 тысяч. В то время как 10 лет назад в школах обучалось почти на тысячу меньше детей – 7,2 тысячи, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.