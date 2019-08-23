Чиновникам Минтруда поручено оценить идею о трех выходных: обзор прессы

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В США за два года планируют создать гиперзвуковое оружие; появился альбом со звуками усадьбы Льва Толстого; у Федора Бондарчука возникла идея снять фильм об истории посадки самолета на кукурузном поле. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня рассказывает о милитаристских планах американской военщины. Заокеанские «ястребы», жаждущие господства над всем миром, намерены в течение ближайших двух лет создать гиперзвуковое оружие, ранее подпадавшее под действия Договора по ракетам средней и меньшей давности. Правда, глава Пентагона Эспер объясняет создание сверхсупероружия необходимостью противостоять новейшим разработкам России и Китая, но кого же обманет эта фальшивая маска миротворца?!

Напишут же такое

Прочитав вышеназванную заметку и мысленно напевая популярную песенку прошлого столетия «Ядерному взрыву – нет, нет нет!», переключился на заметку о том, как в «Ясной Поляне» записали звуки усадьбы Льва Толстого. Этот арт-проект инициирован госкорпорацией «Ростех». Планируется выпустить альбом, в котором отразится звуковая атмосфера усадьбы великого писателя.

Раздумывая об этой инициативе «Ростеха», подумал, что у нас в области можно предложить записать звуки, например, возле деревни Маргаритовка Мазановского района, – легкий шорох ветерка по траве, стрекот кузнечика, грустное мычание коровы… (Впрочем, откуда там коровы?) А еще можно было б записать звуки строительства мостов– отдельно подвесного и неподвесного. Было б интересно обсудить эти предложения на так называемой «Точке кипения». Вы как думаете?

Полный абзац

Пытаясь усмирить свою фантазию, подсказывающую, какие звуки еще можно превратить в полноценный альбом – например, высказывания автомобилистов во время езды по городу – раскрыл «Известия», где прочел о том, что премьер Дмитрий Медведев поручил чиновникам Минтруда оценить идею внедрения четырехдневки в России. Буквально через месяц – к 30 сентября – они должны оценить, как четырехдневная рабочая неделя повлияет на экономику России.

Как можно повлиять на то, чего особенно-то и нет, пока неясно (к 30 сентября разберутся), а меня больше интересует вопрос – какой день недели сделают выходным – хорошо бы понедельник или пятница – это только поспособствует росту производительности труда. А если вторник или среду?

Очень интересно

И в глубоких размышлениях о том, как проводить предвыходные дни, если паче чаяния они придутся на середину недели, беру в руки «Амурскую правду», в которой мой взгляд уперся в заметку о том, что в Благовещенске продолжается сбор денег на установку памятника Олегу Маслову – амурскому врачу и поэту. С этой целью в городе будут проведены благотворительные концерты. Цена билета – 1 500 рублей. Почему памятник будет установлен в горпарке возле дома губернатора, а не возле, к примеру, больницы или медакадемии, или областной библиотеки – не говорится. Решили – и все тут. Не узнал я и о том, кто будет автором памятника (хотя подозрения на эту тему есть). Еще интересно, почему билеты стоят полторы тысячи рублей, а не две или три – так ведь быстрее нужная сумма набралась бы. И почесывая в неведении затылок, перехожу к «Комсомольской правде».

На посошок

В «Комсомольской правде» прочел о том, что кинорежиссер Федор Бондарчук заявил о желании экранизировать историю экстренной посадки самолета Airbus A321 на кукурузном поле. По мнению кинематографиста, данный инцидент заслуживает собственного художественного фильма. Ранее о подобной инициативе говорил и коллега Бондарчука — Владимир Хотиненко, который сказал, что для экранизации нужен хороший сценарий, что мне кажется, достаточно логично. И в предвкушении будущего фильма-катастрофы, а главное – предстоящих выходных пока еще на пятидневной неделе, завершаю обзор.