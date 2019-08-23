На период карантина по АЧС в Приамурье ввели временную схему движения транспорта

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

В Амурской области введена временная схема движения автомобильного транспорта в районе села Волково Благовещенского района. Она будет действовать в период карантина, введенного из-за африканской чумы свиней.

Ранее было ограничено движение транзитного автомобильного транспорта по автомобильной дороге Благовещенск – Гомелевка на 11 и 28 километрах.

Из Благовещенска движение автотранспорта осуществляется по федеральной трассе «Подъезд к городу Благовещенск» с 124 по 92 километры, затем движение продолжается по региональной дороге Ивановка – Толстовка с выходом на автодорогу Благовещенск – Гомелевка, 28 километр, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

С 22 августа движение межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется по новой схеме.

Введение на части территорий Приамурья карантина связано с выявлением в регионе африканской чумы свиней.