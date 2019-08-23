Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 1

На период карантина по АЧС в Приамурье ввели временную схему движения транспорта

На период карантина по АЧС в Приамурье ввели временную схему движения транспорта
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

В Амурской области введена временная схема движения автомобильного транспорта в районе села Волково Благовещенского района. Она будет действовать в период карантина, введенного из-за африканской чумы свиней.

Ранее было ограничено движение транзитного автомобильного транспорта по автомобильной дороге Благовещенск – Гомелевка на 11 и 28 километрах.

Из Благовещенска движение автотранспорта осуществляется по федеральной трассе «Подъезд к городу Благовещенск» с 124 по 92 километры, затем движение продолжается по региональной дороге Ивановка – Толстовка с выходом на автодорогу Благовещенск – Гомелевка, 28 километр, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

С 22 августа движение межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется по новой схеме.

Введение на части территорий Приамурья карантина связано с выявлением в регионе африканской чумы свиней.

Просмотров всего: 980

#транспорт

распечатать


Общество 1

Светофор на перекрестке, где погибла девочка, станет трехфазным
Общество 3

Соцсети: в Свободном автоледи припарковала легковушку на «зебре» (видео)
Происшествия

В Благовещенском районе в ДТП разбилась легковушка, а грузовик лишился колеса (видео)
Происшествия 2

В Бурейском районе дорогу после ДТП усеяли обломки автомобилей (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Квочка

    Квочка
    10 минут назад

    Птицы тоже будут летать по об'ездной дороге.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь