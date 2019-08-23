Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 23 августа

Фото: Амур.инфо

23 августа в Амурской области переменно облачно, в отдельных районах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 20...25, на севере – 23...28 градусов выше нуля.

В Благовещенске переменная облачность, пройдет слабый кратковременный дождь. Ветер с северо-востока дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 21...23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова