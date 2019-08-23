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23августа
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Отбывавший наказание в Приамурье Вячеслав Цеповяз «переехал»

Отбывавший наказание в Приамурье Вячеслав Цеповяз «переехал»
Фото: РИА Новости

Осужденный член кубанской банды Цапков Вячеслав Цеповяз, ранее отбывавший наказание в Амурской области, переведен в колонию в Омске. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшей супруги Цеповяза Натальи Стришней, с которой Цеповяз судится из-за земель, Эдуард Чургулия.

Цеповяз отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района. Осенью 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. В колонии были выявлены нарушения, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг. Затем их устранили, при повторной прокурорской проверке в марте 2019 года прежних нарушений уже не выявили.

«Цеповяз поменял "место жительства". Он находится в Омске. В последних исках, которые он подавал два-три месяца назад, был указан адрес корреспонденции – колония Омска», – сказал Чургулия.

О переводе Цеповяза стало известно только сейчас, причем причины не уточняются. По словам адвоката, это связано, возможно, с проведением следственных действий по уголовным делам, возбужденным ранее в отношении должностных лиц.

Вячеслав Цеповяз ранее также временно переводился из амурской колонии в СИЗО Хабаровска.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

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#криминал

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Блин, сколько же возни с такими преступниками, виновен- расстрелять и забыть!

  • Алекsей

    Алекsей
    38 минут назад

    Graf1977

    Блин, сколько же возни с такими преступниками, виновен- расстрелять и забыть!



    А то ты не знаешь, что смертная казнь отменена в стране! И ни его нужно расстреливать, а тех кто за деньги готов устроить осужденным в местах лишения свободы курортные условия пребывания!

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