Отбывавший наказание в Приамурье Вячеслав Цеповяз «переехал»

Цеповяз отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района. Осенью 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. В колонии были выявлены нарушения, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг. Затем их устранили, при повторной прокурорской проверке в марте 2019 года прежних нарушений уже не выявили.

«Цеповяз поменял "место жительства". Он находится в Омске. В последних исках, которые он подавал два-три месяца назад, был указан адрес корреспонденции – колония Омска», – сказал Чургулия.

О переводе Цеповяза стало известно только сейчас, причем причины не уточняются. По словам адвоката, это связано, возможно, с проведением следственных действий по уголовным делам, возбужденным ранее в отношении должностных лиц.

Вячеслав Цеповяз ранее также временно переводился из амурской колонии в СИЗО Хабаровска.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.