Шесть триллеров, снятых в одной локации, которые вам понравятся

Чем меньше места для съемок, тем больше фантазии нужно проявить, чтобы фильм был не только интересным, но и держал в напряжении! Есть 6 неплохих фильмов, действие которых происходит в 1-2 локациях, в некоторых даже один актер, но они держат в напряжении до самого конца. Если мучаетесь вопросом – что посмотреть сегодня вечером или на досуге? – этот материал специально для вас.

ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО, 2010 ГОД

Несмотря на то, что весь сюжет завязан на одном герое, который пытается выбраться из гроба, фильм держал в напряжении все время. А это ПОЛТОРА часа!

За Пола, потерявшего сознание в засаде в Ираке и очнувшегося в гробу, переживаешь так, словно ты находишься с ним рядом. У него есть 90 минут, чтобы пережить страшные и психологические попытки выбраться. Концовка для меня была неожиданной. Она оставила после себя долгое послевкусие, которое ощущается и по сей день.

ЭКЗАМЕН, 2009 ГОД

Таких логичных и увлекательных триллеров очень и очень мало. Я даже уверена, что об этом многие из вас не знали. Если вы его не смотрели, настоятельно рекомендую. Для меня удовольствие, когда не можешь предугадать ход событий. Смотря этот фильм, как раз такое сложно сделать.

По сюжету 8 человек дошли до заключительного этапа кастинга на вакантную должность. Чтобы ее заполучить, необходимо выполнить одно задание. На это дано лишь 80 минут. Вроде ограниченное пространство, но действия фильма усиливают ощущение безнадежности, испытываемое героями.

КОЛЛЕКТОР, 2016 ГОД

Много раз говорила, писала и буду это делать – не люблю российское кино. Но «Коллектор» – еще одно мое исключение. Тем более в главной роли мой любимый Константин Хабенский. Она для него не совсем типична. Непривычно видеть его в таком амплуа. Непривычно, но интересно.

Хабенский сыграл роль успешного коллектора Артура, который однажды и сам стал мишенью. Кто-то слил скандальное видео с его участием, тем самым отвернув друзей и коллег, а еще поставив под угрозу жизнь. И у Артура есть только одна ночь, чтобы найти того, кто загнал его в угол.

ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ, 2014 ГОД

Действие фильма происходит в самолете межконтинентального рейса. Главный герой – воздушный маршал Билл Маркс – получает сообщения от маньяка-террориста, который его подставил. Сможет ли Билл его вычислить, спасти себя и пассажиров, находящихся на краю гибели, – это вы узнаете, посмотрев фильм. Мне он понравился. К слову, можете потом и мимоходом глянуть «Ночной рейс» 2005 года, где главные действия происходят тоже в самолете. Фильм хоть и старый, но интересный. Зуб даю.

ЛОК, 2016 ГОД

Это фильм одного актера. Фильм, который не подходит для просмотра всем. Я его смогла осилить только со второго раза. И со второго раза до меня дошел его вкус и смысл. На протяжении всего фильма вы будете наблюдать за Айвеном Локом, чьи решения подрывали его жизнь, семьи и друзей. Он пытается удержать ту самую нить между прошлым и настоящим, но что будет? Увы, на этот вопрос вы, скорее всего, не найдете ответ. Вы лишь увидите историю простого, но очень честного человека.

ДЬЯВОЛ, 2010 ГОД

Пять человек застряли в лифте высотного здания. Один из них дьявол. Угадать сможете, кто? Мне с первого раза не удалось. Это оказалось не так просто. Хотя, может, у вас интуиция лучше. В целом фильм понравился. Даже очень. Не хотите смотреть с дьяволом, то можете посмотреть «Лифт». В этом фильме один из незнакомых друг другу людей имеет при себе бомбу.

На этом я заканчиваю топ фильмов, снятых в одной локации. Надеюсь, в нем для себя вы нашли интересные для просмотра. Если на вашей памяти есть и другие фильмы подобного плана – пишите в комментариях. Уверена, таковых больше, чем я знаю.