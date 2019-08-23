Амурский самбист Самвел Казарян завоевал серебро международного турнира

Фото: minsportamur.ru

Перед Кубком Европы по самбо, который пройдет 13-16 сентября в городе Карловы Вары (Чехия), амурский самбист Самвел Казарян провел «генеральную репетицию». Он принял участие в международном турнире категории «Б» «Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова» в городе Кстово Нижегородской области.

Из зарубежных гостей в соревнованиях участвовали самбисты Германии, Белоруссии и Казахстана. Из россиян большинство спортсменов представляли центральные регионы России.

Как пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, Самвел Казарян выступал в весовой категории 82 килограмма, где было заявлено 20 спортсменов. Амурчанин провел четыре поединка, и лишь в финале его соперник был удачливее.