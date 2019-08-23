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сегодня, 01:02

Гороскоп на 23 августа: Рыбы начнут все сначала, Овны будут обидчивыми

Гороскоп на 23 августа: Рыбы начнут все сначала, Овны будут обидчивыми

Восход Солнца: 05:30
Заход Солнца: 19:34
Солнце в Льве.

Овен. День связан с приключениями, провокациями или испытаниями. Самолюбие, обидчивость, пренебрежение мнением окружающих могут привести к разрыву отношений с близким человеком. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Телец. Сегодня пришло время заняться работой, которой, как оказалось, накопилось столько, что Тельцам придется много потрудиться. Ваш жизненный тонус будет несколько ниже, чем обычно, поэтому окажется сложно включиться в работу, тем более приступить к новым обязанностям. Не исключено, что появятся заботы об укреплении вашего авторитета. Вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не попадать под чье-либо влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в свою пользу.

Близнецы. День, благоприятный для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых знакомств, которые повлияют на дальнейшую судьбу. Избегайте противостояния с незнакомыми людьми или ссоры с близкими. Удача на вашей стороне, но иногда победа обходится слишком дорого.

Рак. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения. Найдите свободное время и посетите театр, художественную выставку. Но звезды советуют критически оценивать свои поступки. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию.

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Лев. Тяжелый и опасный день у Львов. Не исключены неприятные новости, которые смогут основательно испортить вам настроение или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.

Дева. Судьба вновь улыбается вам. Активные действия помогут добиться успеха в финансовых делах, однако из-за неосмотрительности вы рискуете потерять значительную сумму. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий, тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом.

Весы. Тяжелый, конфликтный день. Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на дальнейшей вашей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра. Если вы проявите должную рассудительность, то следующие дни могут принести успех в решении всяческих спорных вопросов и заключении сделок.

Скорпион. Смена настроения или легкомыслие помешает вам справиться в эту пятницу с самыми обыденными задачами. Поэтому большинство дел может столкнуться с препятствиями. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств. Будьте осторожны, в этот период возможны нервные срывы и травмы.

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Стрелец. День обещает благополучное разрешение важных вопросов, выгоду в крупных приобретениях и коммерческих сделках. Свойственная вам щедрость, граничащая с транжирством, может стать причиной осложнений при сделках – следует соблюдать осмотрительность. Во вторую половину дня звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий.

Козерог. День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц и провидения. Вы полны надежд и, где бы вы ни появились, будьте уверены – вам рады. День принесет массу удовольствий и приятных известий издалека. Козни злых и жадных завистников вам не грозят.

Водолей. День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки. В личных отношениях следует лучше контролировать свои слова и эмоции – вероятность крупного скандала чрезвычайно высока. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Рыбы. Звезды утверждают, что некое событие или роковое стечение обстоятельств могут заставить вас взглянуть на привычные вещи по-новому и даже в корне изменить ваш образ жизни. В лучшем случае вам придется искать новую форму отношений с близким человеком, а в худшем – разорвать все связи и начать все сначала на новом месте.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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