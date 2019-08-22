На заседании КЧС в Приамурье обсудили, как продвигается оказание помощи подтопленцам

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22 августа на заседании КЧС под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова обсуждали вопросы оказания мер поддержки подтопленцам, в том числе овощной продукцией.

Амурчане, чьи приусадебные участки пострадали в результате выхода из берегов рек, будут обеспечиваться овощами: капустой, картофелем, морковью и свеклой. Объемы и механизм получения, как предполагается, завтра вечером будут озвучены на заседании КЧС.

«Необходимо также предусмотреть варианты получения помощи для тех граждан, кто утратил свой урожай и сейчас находится в пунктах временного пребывания», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

На совещании министр культуры и архивного дела области Ольга Юркова предложила перенести библиотеку в селе Угловое Мазановского района в здание школы. Это может произойти после того, как школу приведут в надлежащее состояние.

«Сегодня специалисты обследовали школу в селе Угловое. Завтра мы дадим оценку состоянию здания», – отметил министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

Идет восстановление дорожной сети. За сутки было приведено в надлежащее состояние 2 километра дорог на двух участках. По-прежнему отсутствует проезд на пяти участках дорог.

Основную часть времени участники совещания рассматривали вопрос оформления выплат из федерального и областного бюджетов гражданам, проживающим в зоне паводка.

«На сегодняшний день из федерального бюджета в бюджет региона на оказание помощи пострадавшим гражданам за утрату имущества первой необходимости (по 50 и 100 тысяч рублей) перечислено более 100 миллионов рублей. Выплачено более 79 миллионов рублей, что составляет более 78 % от полученных средств. За сутки было выплачено более 28 миллионов рублей. На выплату единовременной материальной помощи в бюджет области перечислено более 60 миллионов рублей. Амурчанам уже выплачено 37,89 миллиона рублей, что составляет более 31 % от полученных средств. В течение суток жителям перечислено более 12 миллионов рублей», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Севостьянов.

Активная работа по формированию пакетов документов для оказания помощи людям проходит в Мазановском районе. Здесь трудятся мобильные группы.

Кроме того, на заседании министр сельского хозяйства региона Олег Турков поднял вопрос, который не касается прошедшего паводка и его последствий. Он сказал о том, что в связи с выявлением африканской чумы свиней необходимо отменить сельскохозяйственные ярмарки и прочие массовые мероприятия аграриев, связанные с перемещением животных и растениеводческой продукции. Превентивные меры приняты для исключения возможного распространения заболевания.