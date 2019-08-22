Старообрядцы из Приамурья будут участвовать в «Дальневосточной деревне» ВЭФ-2019

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В рамках Восточного экономического форума–2019 во Владивостоке будет работать «Дальневосточная деревня». На ней представят успешные проекты, реализованные на дальневосточных гектарах. Участие в «Деревне» примут и старообрядцы из Приамурья.

Будет представлена сыродельня старообрядцев, переехавших из Южной Америки на дальневосточные гектары в Амурской области. Агрипина Ануфриев Егорофф планирует рассказывать всем посетителям о своем опыте переезда, а также про обустройство на гектаре и про особую рецептуру сыров, которую она привезла на Дальний Восток из Бразилии.

Как пишет пресс-служба Минвостокразвития, Агрипина надеется увидеть среди посетителей президента РФ Владимира Путина, благодаря которому у всех соотечественников появилась возможность взять дальневосточный гектар еще в процессе получения гражданства России. Агрипина является первым участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, кто оформил дальневосточный гектар. Фактически на ВЭФ она представит все старообрядческое сообщество из дальнего зарубежья, а это около 5 тысяч фермеров.

Кроме того, посетители смогут попробовать березовый сок, собранный на дальневосточных гектарах кооператорами из Хабаровского края.

«Мы стали собирать березовый сок, когда еще лежал снег, – рассказывает кооператор Константин Малков. – Сок, который сегодня поступает в продажу и который мы привезем на форум, – классический продукт кооперации. Кто-то из друзей поставил нам контейнер, кто-то организовал цех по розливу сока, кто-то занимался сертификацией. И вот результат – за две недели сбора мы добыли 10 тонн березового сока, получили заключение о соответствии и начали его реализацию».

Также на экспозиции «Дальневосточной деревни» будут представлены туристические и рекреационные центры, пищевое производство, сбор дикоросов и технологичные сельскохозяйственные идеи. Гости «Деревни» смогут попробовать и приобрести мороженое, мед, арбузы и дыни, дикоросы и выпечку, произведенные на дальневосточных гектарах.