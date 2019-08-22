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При пожаре в Тынде серьезно пострадал мужчина (видео)

При пожаре в Тынде серьезно пострадал мужчина (видео)
Фото: кадр видео

22 августа был пожар в Тынде – загорелась квартира в жилом доме. При происшествии серьезно пострадал один человек.

Сообщение о пожаре поступило в 16:40: произошло возгорание в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Профсоюзной. Через три минуты огнеборцы прибыли на место. Приступило к разведке звено газодымозащитной службы.

В горевшей квартире был обнаружен хозяин жилица 1946 года рождения. Пожарные вынесли его с помощью спасательного устройства на улицу и передали врачам скорой помощи. Спасенный с ожогами третьей степени был доставлен в реанимацию городской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 12 минут, не допустив распространения огня на другие жилые помещения. В результате происшествия огнем повреждены стены и потолок одной из комнат в горевшей квартире, квартира закопчена по всей площади.

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#пожары #происшествия #Тында

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