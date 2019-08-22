Амурская область привлечет кредиты Сбербанка почти на 2,9 миллиарда рублей

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На соответствующий аукцион были выставлены четыре лота, предполагающие открытие региону кредитных линий на 500 миллионов рублей, 370,437 миллиона рублей и двух по 1 миллиарду рублей. Сбербанк был единственным участником торгов по трем лотам. Торги по ним признаны несостоявшимися, аукционная комиссия рекомендовала заключить кредитные договоры со Сбербанком по начальной цене торгов.

В результате Сбербанк предоставит две кредитные линии по 1 миллиарду рублей, цена каждого контракта – 168,4 миллиона рублей. Привлеченные средства будут использованы с 16 по 31 декабря текущего года.