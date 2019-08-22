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22августа
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сегодня, 22:07 1

Амурская область привлечет кредиты Сбербанка почти на 2,9 миллиарда рублей

Амурская область привлечет кредиты Сбербанка почти на 2,9 миллиарда рублей
Фото: Амур.инфо

Министерство финансов Амурской области привлечет кредитные линии Сбербанка почти на 2,9 миллиарда рублей до конца 2021 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок, пишет «Интерфакс».

На соответствующий аукцион были выставлены четыре лота, предполагающие открытие региону кредитных линий на 500 миллионов рублей, 370,437 миллиона рублей и двух по 1 миллиарду рублей. Сбербанк был единственным участником торгов по трем лотам. Торги по ним признаны несостоявшимися, аукционная комиссия рекомендовала заключить кредитные договоры со Сбербанком по начальной цене торгов.

В результате Сбербанк предоставит две кредитные линии по 1 миллиарду рублей, цена каждого контракта – 168,4 миллиона рублей. Привлеченные средства будут использованы с 16 по 31 декабря текущего года.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    26 минут назад

    и народ оплатит проценты за кредиты

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