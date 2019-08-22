В Приамурье фермер лишился земли из-за долга

Фото: Амур.инфо

В Амурской области из-за крупного долга лишился земли один из фермеров. Участок был арестован и выставлен на торги, но его продажа не покрыла сумму задолженности.

Еще в 2015 году глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств получил от общества с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей по договору беспроцентного целевого займа, для ведения сельскохозяйственной деятельности. По условиям договора, после уборки урожая глава КФХ должен был предоставить 100 тонн сои в счет погашения займа.

Однако в установленные сроки сою на склад кредитора фермер не отгрузил. Между ним и заимодавцем было заключено соглашение, согласно которому за несвоевременное исполнение обязательств глава КФХ должен был дополнительно предоставить компании 20 тонн сои. Но и эти обязательства не были исполнены надлежащим образом, после чего организация заключила договор уступки права требования с другим юридическим лицом, которое обратилось с исковым заявлением в суд. Арбитражный суд Амурской области требования истца удовлетворил, постановил взыскать с фермера 2 миллиона 244 тысячи рублей, обратить взыскание на земельный участок, находившийся в залоге.

После поступления исполнительного листа в ОСП по Тамбовскому району должнику было направлено уведомление о возбуждении в его отношении исполнительного производства. Должник также был уведомлен о необходимости погашения задолженности в пятидневный срок. Так как данное требование не было исполнено, судебный пристав наложил арест на земельный участок размером 55,5 гектара, принадлежащий должнику на праве собственности.

В связи с тем, что стоимость залогового имущества была определена по условиям договора займа, процедура оценки в его отношении не проводилась. Земельный участок был выставлен на торги по начальной продажной цене заложенного имущества в соответствии с залоговой стоимостью в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а реализован – за 1 миллион 326 тысяч рублей. Таким образом, у фермера осталась задолженность в размере более 900 тысяч рублей. Исполнительное производство в его отношении продолжается, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.