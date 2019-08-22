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22августа
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сегодня, 20:17 2

Амурчанки могут получить 100 тысяч рублей на создание собственного бизнеса

Амурчанки могут получить 100 тысяч рублей на создание собственного бизнеса
Фото: business.amurobl.ru

С 16 по 20 сентября в Благовещенске будет проходить федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса бесплатно обучат амурчанок основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

В конце обучения будет проведен конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами в качестве итоговых работ. Победительница конкурса получит грант от одной из компаний в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

К участию в проекте приглашаются женщины, находящиеся в декретном отпуске, и мамы несовершеннолетних детей, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее не более 1 года.

Как сообщает портал поддержки малого и среднего бизнеса Амурской области, обучение ведется в форме очного тренинга в течение 40 часов (5 дней).

Подать заявку можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 9 сентября включительно.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

По дополнительным вопросам можно обращаться в Центр поддержки предпринимательства по телефону 8 (4162) 77-26-446.

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#бизнес

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Комментарии
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  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    Смешно (

  • Go work China

    Go work China
    45 минут назад

    "НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА" - Т.е. стать представителем Amway?)

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