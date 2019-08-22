Соцсети: в Свободном автоледи припарковала легковушку на «зебре» (видео)

Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились фото и видео, которые, как сообщил инстаграм-паблик svbnews, сделаны в городе Свободный. На кадрах видно, что легковой автомобиль припаркован прямо на пешеходной «зебре».

«Женщина закрыла автомобиль на сигнализацию и спокойно отправилась по своим делам. Видимо, про ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 12.19 КоАП – Парковка перед пешеходным переходом, она позабыла. А вообще, знает ли ПДД такой водитель и уважает ли он общество, в котором живет?» – задается вопросом паблик.

Видео: instagram.com/svbnews

На видео видно, что переходивший дорогу мужчина пнул по колесу этот автомобиль.

Пользователи Инстаграма сошлись во мнении, что водитель поступила неправильно.