В Благовещенском районе в ДТП разбилась легковушка, а грузовик лишился колеса (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях вечером 22 августа появилось видео с места серьезного ДТП в Амурской области. На кадрах видно сидящую на дороге женщину, разбившуюся легковушку и грузовик, который лишился колеса.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, эта авария случилась 22 августа в Благовещенском районе, на трассе Благовещенск – Свободный, около 4 часов дня. Участниками происшествия стали три машины. Пострадали два человека. Полиция устанавливает обстоятельства и подробности ДТП. Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев