В Благовещенском районе в ДТП разбилась легковушка, а грузовик лишился колеса (видео)
В социальных сетях вечером 22 августа появилось видео с места серьезного ДТП в Амурской области. На кадрах видно сидящую на дороге женщину, разбившуюся легковушку и грузовик, который лишился колеса.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, эта авария случилась 22 августа в Благовещенском районе, на трассе Благовещенск – Свободный, около 4 часов дня. Участниками происшествия стали три машины. Пострадали два человека. Полиция устанавливает обстоятельства и подробности ДТП.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
Просмотров всего: 389