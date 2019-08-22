Глава Приамурья о бизнесе: наша задача не штрафовать, а навести порядок

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Случаи административного давления на предпринимателей будут рассматривать при губернаторе Приамурья, а лучшие муниципалитеты по работе с бизнесом получат по 3 миллиона рублей. Меры по снижению административного давления на бизнес обсудили на совещании при главе региона.

«В Амурской области 26 % опрошенных предпринимателей столкнулись с фактами административного давления и коррупции. Это значительно ниже, чем в прошлом году, но недостаточно для того, чтобы заслужить доверие и получать качественную обратную связь от бизнеса. Нужно разбирать каждый кейс индивидуально, вместе с представителями контрольно-надзорных органов, бизнеса и региональными властями. Наша задача не штрафовать, а навести порядок», – отметил Василий Орлов.

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, ранее предприниматели обозначили увеличение количества внеплановых проверок. Поскольку для бизнеса не имеет значение вид проверки, а важен сам факт мероприятий, на совещании рассмотрели мероприятия, направленные на снижение числа внеплановых проверок.

«За этот год мы исключили почти половину проверок. При этом наши сотрудники постоянно ведут разъяснительную работу среди предпринимателей. Раз в три месяца на базе прокуратуры проходят публичные слушания, на которых амурский бизнес может высказаться о наболевших проблемах. Следующее такое событие пройдет 27 сентября», – сказал прокурор Амурской области Руслан Медведев.

По мнению представителей общественных организаций, основная проблема кроется в кадрах, которые работают с бизнесом на местах. Как рассказал руководитель регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов, есть необходимость в дополнительном обучении и стимулировании сотрудников муниципалитетов, которые работают с бизнесом. Для решения этой проблемы по поручению губернатора лучшая муниципальная администрация по работе с предпринимателями за 2019 год получит 3 миллиона рублей.

Ранее Амурскую область признали лидером среди дальневосточных регионов по снижению «административного давления» на бизнес. Это стало одним из основных факторов для развития и успешной работы предпринимателей в регионе.