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сегодня, 18:15 0

В Благовещенске мужчина пропал во время непогоды

В Благовещенске мужчина пропал во время непогоды

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Ольга. Горожанка рассказала, что пропал ее гражданский муж – Евгений Степанцов, уйдя из дома. Это случилось 16 августа по адресу: улица Институтская, 30.

«Он ушел вечером в пятницу, 16 числа, где-то в районе начала десятого – одиннадцатого. На улице дождь сильный был, ливень. Он вышел, и до сегодняшнего дня о нем ничего не известно», – говорит Ольга.

С какой целью мужчина ушел и куда, горожанка не знает. Телефон и документы он оставил дома. Обзвон знакомых супруга результатов не дал. Ольга обратилась в полицию.

Евгений Александрович был одет в синюю олимпийку с лампасами, черные джинсы. Рост мужчины – примерно 185 сантиметров.

Связаться с Ольгой можно по телефону 8-914-595-11-04.

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