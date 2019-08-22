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сегодня, 17:49 0

В школьную программу хотят ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

В школьную программу хотят ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks
Фото: Tomasz Mikołajczyk с сайта Pixabay

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин. В Минпросвещения ИРИ направили письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос.

РИА Новости сообщают, что в список рекомендованных для изучения игр попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame.

Специалисты подчеркнули, что эти компьютерные игры способствуют развитию навыков командной игры, стратегического и абстрактного мышления, логики, скорости реакции и креативности.

Кроме того, эксперты учитывали их популярность, наличие поддержки разработчиками, а также возрастную маркировку 14+.

Отмечается, что большинство выбранных игр являются общепризнанными киберспортивными дисциплинами, по которым регулярно проводятся крупные турниры и чемпионаты.

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в ряде школ каждого региона в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. В институте пояснили, что его могут реализовать уже в 2020–2025 годах в соответствии с федеральными проектами «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

По мнению экспертов ИРИ, инициатива позволит увлечь молодежь полезной деятельностью вместо различных «деструктивных субкультур».

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#жизнь #школа

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