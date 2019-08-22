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сегодня, 17:49 2

В Бурейском районе дорогу после ДТП усеяли обломки автомобилей (фото)

В Бурейском районе дорогу после ДТП усеяли обломки автомобилей (фото)

22 августа в Бурейском районе на автодороге произошло жесткое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля – Ford Focus и Toyota Wish. Как видно на кадрах с места происшествия, дорога оказалась усеяна обломками авто.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что авария была в 14:40. Один человек получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«"Форд" не уступил дорогу "тойоте" и на полном ходу протаранил ее. Водитель "виша" с переломом ноги и повреждением грудной клетки доставлена в больницу», – сообщили агентству очевидцы.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кто-то слишком быстро ехал. (

  • dalnevostok

    dalnevostok
    1 час назад

    на этом перекрестке обязательно нужен светофор, когда то он был.

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