В Бурейском районе дорогу после ДТП усеяли обломки автомобилей (фото)

22 августа в Бурейском районе на автодороге произошло жесткое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля – Ford Focus и Toyota Wish. Как видно на кадрах с места происшествия, дорога оказалась усеяна обломками авто.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что авария была в 14:40. Один человек получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«"Форд" не уступил дорогу "тойоте" и на полном ходу протаранил ее. Водитель "виша" с переломом ноги и повреждением грудной клетки доставлена в больницу», – сообщили агентству очевидцы.