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Накануне 1 сентября в Белогорске усилят контроль за продажей пиротехники

Накануне 1 сентября в Белогорске усилят контроль за продажей пиротехники

В Белогорске по поручению главы города усилен контроль за реализацией пиротехнической продукции. Предпринимателям, реализующим петарды и фейерверки, порекомендовали усилить контроль за работой продавцов в торговых точках. Также администрация напоминает о запрете продавать пиротехнику лицам, не достигшим 16 лет.

«Продавать так называемые бомбочки, петарды и иные пиротехнические изделия бытового назначения запрещается на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в ларьках и киосках, с лотков, в том числе установленных на территориях торговых зон, рынков. Запрет также действует на поштучную реализацию товара, вне заводской потребительской упаковки», – рассказала специалист отдела потребительского рынка администрации Белогорска Ирина Дзюба.

Законодательством установлен запрет и на применение пиротехнической продукции. Ее нельзя использовать в ночное время, в полосах отчуждения железных дорог, линий высоковольтных электропередач, на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений), в общественных местах без письменного разрешения владельцев объектов.

В целях соблюдения правил пожарной безопасности и предотвращения внештатных ситуаций с участием несовершеннолетних в торговых точках города пройдет общественный контроль. В случае выявления нарушений закона о распространении и применении пиротехнической продукции будут приняты соответствующие меры, проинформировали в пресс-службе администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #дети #праздники

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