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сегодня, 17:27 0

В Благовещенск могут привезти спектакли фестиваля «Золотая маска»

В Благовещенск могут привезти спектакли фестиваля «Золотая маска»
Фото: www.goldenmask.ru

В сентябре 2020 года в Благовещенске, возможно, покажут спектакли победителей и номинантов главного театрального фестиваля «Золотая маска». Об этом стало известно 22 августа на заседании оргкомитета «Амурской осени».

«Театров мы еще не знаем, конкурс еще не провели. Сегодня на оргкомитете об этом зашел разговор, потому что в эти же примерно сроки в сентябре пройдет "Амурская осень". Мы рассуждали, а что же делать будем, кому отдать приоритет», – рассказала директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина.

Спектакли «Золотой маски» в сентябре этого года примет Хабаровск. Участвовать в фестивале будут ведущие театры и коллективы, среди которых МХТ им. Чехова, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Пермский академический театр и другие.

«Кто-то к нам из этих коллективов в следующем году приедет. В письме, которое нам написала "Золотая маска", мы с ней уже ведем работу, переписку, они привели как пример, что такие артисты, как народный артист России Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие, если едут, то соглашаются работать 2 спектакля. То есть, возможно, какой-то спектакль Театра наций, где работают эти актеры, тоже приедет к нам. Но это станет известно, только когда в апреле пройдет "Золотая маска"», – добавила Татьяна Федоровна.

Она также отметила, что сейчас ведутся переговоры для того, чтобы определиться со временем и площадками. Среди площадок уже определены Амурский театр драмы и ОКЦ. Они подошли по оборудованию, которое необходимо и прописано в райдере.

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