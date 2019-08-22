Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 0

Полиция Белогорска просит помочь в розыске подозреваемых в преступлении (видео)

Полиция Белогорска просит помочь в розыске подозреваемых в преступлении (видео)
Фото: кадр видео

МО МВД России «Белогорский» устанавливает личности и местонахождение двух граждан. Они могут быть причастны к совершению преступления.

В дежурную часть Белогорска поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что у него была похищена банковская карта, с которой сняты денежные средства.

Полицейскими предварительно установлено, что к краже денег с банковской карты могут быть причастны два гражданина, осуществившие покупки в одном из магазинов микрорайона Амурсельмаш Белогорска, рассчитавшись похищенной картой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в преступлении подозреваются двое мужчин, на вид около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные.

Сотрудники полиции просят оказать содействие в установлении личностей граждан, их местонахождения. Сведения можно сообщить по телефонам: 02 (с мобильного – 102), 8 (41641) 2-07-53. Телефон доверия МО МВД России «Белогорский»: 8 (41641) 2-32-29.

Видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 530

#Белогорск #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенском районе в ДТП разбилась легковушка, а грузовик лишился колеса (видео)
Происшествия

В Благовещенске мужчина пропал во время непогоды
Происшествия 2

В Бурейском районе дорогу после ДТП усеяли обломки автомобилей (фото)
Происшествия 1

В Благовещенске перевернулся на крышу автомобиль (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь