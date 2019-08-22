Полиция Белогорска просит помочь в розыске подозреваемых в преступлении (видео)

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МО МВД России «Белогорский» устанавливает личности и местонахождение двух граждан. Они могут быть причастны к совершению преступления.

В дежурную часть Белогорска поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что у него была похищена банковская карта, с которой сняты денежные средства.

Полицейскими предварительно установлено, что к краже денег с банковской карты могут быть причастны два гражданина, осуществившие покупки в одном из магазинов микрорайона Амурсельмаш Белогорска, рассчитавшись похищенной картой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в преступлении подозреваются двое мужчин, на вид около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные.

Сотрудники полиции просят оказать содействие в установлении личностей граждан, их местонахождения. Сведения можно сообщить по телефонам: 02 (с мобильного – 102), 8 (41641) 2-07-53. Телефон доверия МО МВД России «Белогорский»: 8 (41641) 2-32-29.

Видео: 28.мвд.рф