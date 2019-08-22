Амурские авиапожарные возвращаются из Бурятии, где работали на пожаре

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31 десантник и парашютист из Архаринского, Своободненского авиаотделений и Новокиевского подразделения возвращаются в Приамурье из командировки в Бурятию. Они по запросу правительства республики были направлены на ликвидацию пожаров в Баргузинский район.

Амурские авиапожарные вместе с коллегами из Читы и Бурятии работали в Баргузинском заповеднике, входящем в состав особо охраняемой территории Заповедное Подлеморье. Там огнем было пройдено почти двести гектаров, сообщается в Инстаграме министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«На пожаре работали неделю. Чтобы локализовать, а потом ликвидировать возгорание, вокруг него было проложено около 12 километров минерализованных полос. Также расчищали завалы, непосредственно тушили огонь, – рассказывает руководитель группировки, летчик-наблюдатель ГКУ "Амурская авиабаза" Антон Бешецкий. – Группа к месту возгорания доставлялась на вертолете, а обратно ее вывозили по Байкалу на катере».

Специалисты оценили пожар в заповеднике как очень сложный. Кромка находилась на сопках, а за водой приходилось спускаться к подножию. Работу амурские авиапожарные выполнили быстро и без замечаний.

Встретиться с родными и близкими амурчане планируют 23 августа к вечеру.