Из-за африканской чумы свиней режим ЧС может распространится на три района Приамурья

В селе Волково Благовещенского района из-за африканской чумы свиней на двух подворьях погибли три свиньи. Но уничтожить по ветеринарному законодательству предстоит и всех здоровых животных. По предварительным подсчетам, это 5,5 тысячи голов свиней.

Как сообщало Амур.инфо, из-за вновь выявленного вируса было принято решение расширить первую угрожаемую зону с 5 до 10 километров. В нее вошли 8 сел двух районов области. Это Волково, Грибское, Ровное, Заречный, Усть-Ивановка, Владимировка и Дроново Благовещенского района, село Лозовое Тамбовского района. Во вторую угрожаемую зону – территорию радиусом 14 километров – попали еще 7 населенных пунктов. Зазейский, Каникурган, Передовое и Удобное Благовещенского района, Садовое и Толстовка Тамбовского района и Крещеновка Ивановского района.

Самый крупный ущерб из-за африканской чумы свиней понесет фермерское свиноводческое хозяйство, расположенное у села Волково. Там содержится около 4 тысяч свиней. Все свинопоголовье будет уничтожено.

«Арифметика простая – 150 рублей за килограмм живого веса. За 5,5 тысячи голов это будет миллионов 70 из областного бюджета, бюджет понесет такие потери, но пока у нас другого варианта нет. Люди знают, они не вывозят, а если вывезут, они никакой компенсации не получат при отчуждении. Да и тяжело, практически невозможно будет продать мясо, забитое в этих двух зонах», – рассказал Амур.инфо глава Благовещенского района Евгений Седых.

В селах, которые попали в угрожаемые зоны, проводят сходы местных жителей. 22 августа такой сход проведут в селах Волково и Владимировка, 23 августа – в селах Дроново и Грибское. Людям объясняют, что предстоит отчуждение свинопоголовья. В населенных пунктах, где ситуация сейчас благополучна, жителям рассказывают о мерах профилактики. В первую очередь, для скармливания скоту нельзя использовать пищевые отходы, а также запретить вольный выпас свиней. Сейчас животных просят содержать в закрытых помещениях и кормить специальными концентратами.

«Понимаем, что люди жили спокойно, никого не трогали, и вдруг пришла беда. Стараемся адекватно все объяснять. Думаю, люди нас поймут, других мер борьбы нет, весь мир так борется. Ни вакцины нет, ни лечения, единственный метод такой», – рассказал корреспонденту Амур.инфо начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Откуда пришел вирус, поразивший амурских свиней, сейчас расследуется. Между тем в селе Усть-Ивановка, которое вместе с селом Ровное первым ощутило на себе последствия африканской чумы, сегодня уже сняли карантин. Но действовавший в Благовещенском районе режим ЧС расширили на новые населенные пункты.

Специалисты подчеркивают – вирус не опасен ни для человека, ни для других животных. Он страшен своим экономическим ущербом для региона. Масштабные мероприятия по ликвидации последствий заболевания влекут за собой большие финансовые расходы, и это помимо компенсаций, положенных населению за отчужденное поголовье.

«На сегодняшний день ветеринарные специалисты ведут подворовые обходы, хотелось бы верить, что проводимые мероприятия остановят распространение этого вируса», – поделился с Амур.инфо глава Благовещенского района Евгений Седых.

В настоящее время на 11 километре дороги «Подъезд к Благовещенску» в районе села Волково установлен дизбарьер, а сама дорога перекрыта экипажами ДПС. В село пропускают только спецтранспорт и автомобили местных жителей. Также экипаж стоит на въезде из Волкова в Грибское. Посты ДПС дежурят в Толстовке, где перекрыта дорога на Благовещенск. Кроме того, пост стоит после Лозового в сторону Волкова. Проезд в областной центр открыт через Ивановку.