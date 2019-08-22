В Благовещенске мошенники из Нерюнгри сдавали чужие квартиры, выдавая себя за собственников

В областном центре Приамурья вынесли приговор приезжему из Нерюнгри за мошенничество с арендой квартир. Мужчина и его подельница снимали жилье на сутки, а затем пересдавали его на длительный срок.

Суд установил, что в мае 2016 года осужденный и его девушка приехали в Благовещенск из Нерюнгри и сняли квартиру на сутки. Но затем решили сдать чужое жилье другим людям, причем на долгий срок, выдав себя за владельцев.

Они разместили рекламное объявление в Интернете, заманивая арендаторов привлекательной ценой за месяц проживания. Вскоре нашелся и арендатор, который заплатил им месячную плату.

Таким же образом молодые люди совершили еще 7 преступлений. Кроме того, из двух арендованных на сутки квартир мужчина похитил имущество собственников, сообщает прокуратура Амурской области.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. 30-летнего мужчину осудили на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного по гражданским искам потерпевших причиненный им ущерб на сумму свыше 70 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Сообщница мужчины ранее была осуждена Благовещенским городским судом на 2 года лишения свободы условно.