Дарью Клюкину затравили из-за объемных бровей

Модель и участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом вновь приковала к себе внимание общественности. Сейчас Дарья готовится выйти замуж и активно делится с подписчиками этапами подготовки к торжеству, радуя поклонников свежими фото. Но одна из фотографий вызвала волну негатива из-за ее бровей.

В комментариях начались их активные обсуждения: «Брови – жуть. Мода-модой, но зачем себя так уродовать?», «Вы меня простите, но что за брови? Брежнев жив! Она их чесала расческой что ль?», «Это что за кусты?», «Куда катится этот мир? Зачем тебе на лбу эти две мохнатые гусеницы?», «Только не выходите замуж с такими бровями! Мода пройдет, а фотки останутся», «Моду таких бровей совсем не понимаю! Жуть просто», «Брови просто откровенный дебилизм, они ужасны!», «Кошмар, а не брови», «А брови ветром раздуло?»

Дарья выждала несколько дней и ответила хейтерам, дав тем самым понять, что умеет воспринимать критику.

«Как много я читала тут ваших негативных комментариев. Ничто не вызывало столько злости во многих здесь, как мои бровки. Знаете, мне кажется, что они для вас, как красная тряпка для быка. Может вы так свой негатив сливаете? Мне не жалко… на старт, внимание, марш… А если серьезно, не судите, да не судимы будете», – написала Дарья под своим последним постом.

В июне Клюкина уже становилась центром внимания из-за своей дебютной песни. Большинство подписчиков Клюкиной не оценили ее стремление стать певицей и сравнили с Ольгой Бузовой.