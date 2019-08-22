Все артисты «Амурской осени» в этом году поселятся в гостинице «Зея»

22 августа в правительстве Амурской области прошло заседание оргкомитета по проведению XVII фестиваля кино и театра «Амурская осень». На нем говорили о проведении пролога и поездках артистов по затопленным районам региона, а также обсуждали перемены в организационной части. В этом году всех гостей решено селить не в двух гостиницах, а в одной.

Начнется «Амурская осень» с посещения пятью группами артистов всех районов области. Там проведут творческие встречи. Особое внимание будет уделено проведению встреч в районах области, подвергшихся подтоплению.

«Пролог начинается 8 сентября, бригада артистов в количестве 15 человек будет ездить по всем территориям Приамурья. Это пять групп артистов. 8 сентября они поедут в Благовещенский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Тамбовский районы. 9 сентября их будут встречать Бурейский, Завитинский, Серышевский районы. 10 сентября – Зея, Тында, Шимановск, Мазановский и Шимановский районы. 11 сентября – Прогресс, Белогорский, Зейский, Октябрьский, Тындинский районы. 12 сентября – Магдагачинский, Архаринский, Ромненский, Свободненский, Сковородинский районы. 13 сентября – Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Циолковский и Селемджинский районы. Сейчас отрабатываем с теми районами, которые были подтоплены. Выясняем, если есть возможность провести творческие встречи непосредственно в пострадавших пунктах. Если нет, то нужно будет организовать подвоз жителей к местам проведения творческих встреч. Мы так делали в 2013 году. В целом каких-либо проблем по проведению пролога у нас нет», – отметила министр культуры региона Ольга Юркова.

Еще один пролог состоится в Хабаровске 13 сентября, добавил президент фестиваля Сергей Новожилов. Впервые он расширил границы в прошлом году – артисты фестиваля дали большой гала-концерт в Хабаровске.

Официальное открытие «Амурской осени» начнется 14 сентября с традиционной «красной дорожки» перед Общественно-культурным центром. В рамках фестиваля покажут 13 спектаклей, кинофильмы короткого метра и полнометражные картины, проведут творческие встречи, артисты пообщаются с жителями и гостями города в «шатре».

«Такое большое количество спектаклей связано с тем, что идет Год театра. Кстати, на фестивале будет зарубежный известный актер. Пока его имя не раскрываем. Что касается фильмов, то все фильмы мы третий год показываем только премьерные. Это касается и полного метра, и короткого. Их первый раз покажут именно на "Амурской осени". Уже известны девять полнометражных картин, и буквально за два дня мы отберем последние три фильма. Конкурс короткого метра уже полностью сформирован. Показ конкурсных фильмов пройдет в кинокомплексе "Благовещенск" и в АОДНТ», – сказал Сергей Новожилов.

Также в рамках фестиваля состоится вечер памяти Олега Маслова. Все собранные с продажи билетов средства пойдут на установку памятника почетному жителю амурской столицы, выдающемуся врачу и поэту Олегу Маслову. Все фильмы, показанные на фестивале, станут премьерными, а билеты на них будут бесплатными.

В этом году ожидаются перемены и относительно размещения артистов. Их поселят в одной гостинице, а не в двух, как раньше. «Мы возвращаемся в гостиницу "Зея". Во-первых, она находится сейчас в другом качественном состоянии, и, во-вторых, она позволяет нам решить проблему размещения всех артистов в одном месте, а не в двух гостиницах, как раньше, что создавало неудобства. Мы очень благодарны гостинице "Юбилейная" за то, что они нас приютили и не хотим рвать с ними отношения, но, к сожалению, их номерной фонд не позволяет нам размещаться целиком, а находиться в двух гостиницах сложно», – поделился президент фестиваля.

Китайская часть фестиваля пройдет в городе Далянь и будет посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.