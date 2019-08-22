В Благовещенске архиепископа Лукиана наградили орденским знаком «Император Николай II»

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Архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану вручили орденский знак «Император Николай II», учрежденный общественной организацией «Конвой Царя – Страстотерпца Николая II» (Санкт-Петербург). Награду правящему архиерею по поручению духовно-просветительского центра Сестрорецка вручил полковник Федор Бурков, заместитель начальника ДВОКУ по военно-политической работе.

В благодарственном письме духовник «Конвоя Святого Царя – Страстотерпца Николая II» архимандрит Гавриил (Коневиченко) поблагодарил Лукиана «за любовь к Государю и подвижнические труды во благо Церкви Христовой и всего Государства Российского», пишет «Благинформ».

Также Лукиану были переданы фолиант, посвященный 400-летию Дома Романовых, альманах «Конвой», изданный к 100-летию трагической даты мученического подвига царской семьи, летопись Духовно-просветительского центра и икона Святых страстотерпцев царя Николая и цесаревича Алексия.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский выразил признательность общественной организации «Конвой Царя – Страстотерпца Николая II» за оказанное внимание.