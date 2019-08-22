Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:28 6

В Благовещенске архиепископа Лукиана наградили орденским знаком «Император Николай II»

В Благовещенске архиепископа Лукиана наградили орденским знаком «Император Николай II»
Фото: blaginform.ru

Архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану вручили орденский знак «Император Николай II», учрежденный общественной организацией «Конвой Царя – Страстотерпца Николая II» (Санкт-Петербург). Награду правящему архиерею по поручению духовно-просветительского центра Сестрорецка вручил полковник Федор Бурков, заместитель начальника ДВОКУ по военно-политической работе.

В благодарственном письме духовник «Конвоя Святого Царя – Страстотерпца Николая II» архимандрит Гавриил (Коневиченко) поблагодарил Лукиана «за любовь к Государю и подвижнические труды во благо Церкви Христовой и всего Государства Российского», пишет «Благинформ».

Также Лукиану были переданы фолиант, посвященный 400-летию Дома Романовых, альманах «Конвой», изданный к 100-летию трагической даты мученического подвига царской семьи, летопись Духовно-просветительского центра и икона Святых страстотерпцев царя Николая и цесаревича Алексия.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский выразил признательность общественной организации «Конвой Царя – Страстотерпца Николая II» за оказанное внимание.

Просмотров всего: 152

#религия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске перевернулся на крышу автомобиль (фото)
Общество 9

Благовещенцы занимают очереди в детские поликлиники в 5 часов утра
Происшествия 7

«У тебя г*вно льется!»: в Благовещенске слили на дорогу дурнопахнущую жидкость (видео)
Общество

Амурчане и сахалинцы совершили мотопутешествие по России (фото, видео)
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    48 минут назад

    Дааа! Чем глубже в лес, тем толще партизаны...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    44 минуты назад

    жопу рвал за народ в клочья, похлеще Абрамова

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    "Боже, царя храниии!". Ну, и где ж неулоМимые мстители? Они бы быстро порядок навели. Они же чекисты были. А впрочем, современные совсем не прочь царями побыть, или (хотя бы) дворянами.

  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад

    "Архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану вручили орденский знак «Император Николай II», учрежденный общественной организацией «Конвой Царя – Страстотерпца Николая II» (Санкт-Петербург). Награду правящему архиерею по поручению духовно-просветительского центра Сестрорецка вручил полковник Федор Бурков, заместитель начальника ДВОКУ по военно-политической работе".

    Замечательный винегрет

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    32 минуты назад

    Политрук и архиепископ - это много значит!!!

  • inoy

    inoy
    30 минут назад

    дааа, были времена один другого мог и к стенке поставить а теперь вононо чё))) мдя....

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь