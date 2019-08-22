В день рождения Горпарка благовещенцам покажут, где гуляли будущий император и Антон Чехов

Фото: архив Амур.инфо

В управлении культуры благовещенской администрации составили карту празднования 130-летия Городского парка культуры и отдыха. Подготовлена карта-схема с указанием 24 юбилейных зон разной направленности.

Юбилей горпарка будут отмечать в предстоящую субботу, 24 августа, с 10 часов утра и до 22 часов вечера. Все мероприятия будут проходить под лозунгом «Парк моего детства».

С 10:00 начнется культурно-развлекательная программа. На аллеях установят игровые зоны по мотивам популярных сказок и мультфильмов. С 12:00 до 18:00 возле сцены будут проводить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

На зеленой зоне за драмтеатром организуют бесплатные игры в пейнтбол и лазертаг. В крытом ангаре возле аттракциона «Колесо обозрения» можно будет поиграть в семейные настольные игры.

С 14:00 до 16:00 разрешено бесплатно прокатиться на колесе обозрения. Такая акция по случаю дня рождения стала уже традиционной.

Кроме того, в рамках проекта «Народный экскурсовод» горожанам предлагают побывать на экскурсии по историческим местам парка. Они начнутся в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Каждый поход начнется у главного входа в горпарк возле тигров. Собравшимся обещают рассказать много интересного. Например о том, что больше века назад по парку ходил сам цесаревич Николай – будущий император Николай II, а также прогуливался писатель Антон Чехов.

С 13 до 18 часов запланировано выступление артистов, затем начнется торжественная часть с поздравлениями от официальных лиц города. Все это время на центральной аллее будет работать выставка с фотографиями горпарка разных лет. Старые снимки собирали всем городом в рамках конкурса «Парк моего детства». Трех победителей наградят на сцене парка в 18:00.

Час спустя состоится розыгрыш по купонам, где определится победитель главного приза – телевизора. Для участия в розыгрыше нужно за один раз купить 4 билета на аттракционы «Веселые горки», «Орбита», «Лебеди» и «Колесо обозрения». В кассе выдадут специальный купон, его нужно будет положить в барабан на сцене парка.

Завершится празднование юбилея парка дискотекой для взрослых с 19:30 до 21:50 и красочным фейерверком в 21:50.

Как сообщало Амур.инфо, отпраздновать юбилей собирались еще неделю назад, но из-за погоды мероприятие перенесли.