В день рождения Горпарка благовещенцам покажут, где гуляли будущий император и Антон Чехов
В управлении культуры благовещенской администрации составили карту празднования 130-летия Городского парка культуры и отдыха. Подготовлена карта-схема с указанием 24 юбилейных зон разной направленности.
Юбилей горпарка будут отмечать в предстоящую субботу, 24 августа, с 10 часов утра и до 22 часов вечера. Все мероприятия будут проходить под лозунгом «Парк моего детства».
С 10:00 начнется культурно-развлекательная программа. На аллеях установят игровые зоны по мотивам популярных сказок и мультфильмов. С 12:00 до 18:00 возле сцены будут проводить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.
На зеленой зоне за драмтеатром организуют бесплатные игры в пейнтбол и лазертаг. В крытом ангаре возле аттракциона «Колесо обозрения» можно будет поиграть в семейные настольные игры.
С 14:00 до 16:00 разрешено бесплатно прокатиться на колесе обозрения. Такая акция по случаю дня рождения стала уже традиционной.
Кроме того, в рамках проекта «Народный экскурсовод» горожанам предлагают побывать на экскурсии по историческим местам парка. Они начнутся в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Каждый поход начнется у главного входа в горпарк возле тигров. Собравшимся обещают рассказать много интересного. Например о том, что больше века назад по парку ходил сам цесаревич Николай – будущий император Николай II, а также прогуливался писатель Антон Чехов.
С 13 до 18 часов запланировано выступление артистов, затем начнется торжественная часть с поздравлениями от официальных лиц города. Все это время на центральной аллее будет работать выставка с фотографиями горпарка разных лет. Старые снимки собирали всем городом в рамках конкурса «Парк моего детства». Трех победителей наградят на сцене парка в 18:00.
Час спустя состоится розыгрыш по купонам, где определится победитель главного приза – телевизора. Для участия в розыгрыше нужно за один раз купить 4 билета на аттракционы «Веселые горки», «Орбита», «Лебеди» и «Колесо обозрения». В кассе выдадут специальный купон, его нужно будет положить в барабан на сцене парка.
Завершится празднование юбилея парка дискотекой для взрослых с 19:30 до 21:50 и красочным фейерверком в 21:50.
Как сообщало Амур.инфо, отпраздновать юбилей собирались еще неделю назад, но из-за погоды мероприятие перенесли.
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