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сегодня, 15:51 0

Алена Рапунцель выходит замуж

Алена Рапунцель выходит замуж
Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

На прошлой неделе у звезды «Дома – 2» появился новый поклонник. Рапунцель дала понять, что нашла достойного мужчину.

В последнее время в жизни Алены Рапунцель все стремительно меняется. Еще недавно она пыталась построить отношения с отцом своего ребенка Ильей Яббаровым, но они не смогли найти общий язык и разошлись. Алена не грустила в одиночестве, а начала отношения с новым мужчиной.

19 августа Рапунцель пришла на свадьбу Алексея Купина и Майи Донцовой вместе с Романом Макеевым, который уже несколько лет работает на «Доме – 2» оператором.

Отношения Романа и Алены развиваются очень быстро. Роман уже сделал предложение руки и сердца Алене. В Инстаграме девушка выставила фото, где на ее руке красуется обручальное кольцо. Коллега Рапунцель по проекту «Дом-2» Иосиф Оганесян признался, что рад за то, что Алена и Роман так влюблены, однако он считает, что паре не стоит торопить события, они совсем мало встречаются.

«Лично я считаю, что с этим делом нельзя торопиться и нужно повременить: узнать друг друга ближе, решить вопросы (так как Рома еще не развелся), а потом уже говорить о свадьбе и о совместном ребенке. Безусловно, мы все за счастье ребят и желаем им только лучшего, но эйфория проходит, и начинается бытовуха. Поэтому излишняя спешка в данной ситуации просто опасна», – написал Оганесян под фото с молодыми.

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#шоу-бизнес

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