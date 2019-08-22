Во дворе Благовещенска обнаружен сибирский углозуб (фото)

Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска встретила во дворе дома ящерицу, похожую, по ее словам, на саламандру. Фото странной находки горожанка прислала в редакцию Амур.инфо. Она уверена, что животное оказалось в нетипичной для него среде обитания и странно себя вело.

Женщина попыталась определить вид ящерицы через интернет. По словам горожанки, найденное пресмыкающееся не должно обитать на Дальнем Востоке.

«Ящерицу обнаружили в Садовом. На территории двора есть обложенный камнем мангал, вот она откуда-то оттуда вылезла. Она была одна, по размерам ­­­­­– на ладошку поместилась бы. В полусонном состоянии была, может, из-за холода. Было темно, когда ее обнаружили, а после того как включили свет, она никуда не побежала, просто сидела. Не реагировала ни на что особо. Так интересно стало, откуда у нас такие ящерицы. Как раз недавно с ребенком смотрели передачу про саламандр, есть у них какая-то схожесть», ­– рассказала благовещенка.

Ученый-биолог, кандидат биологических наук БГПУ Иван Черемкин рассказал информационному агентству, что горожанка нашла сибирского углозуба. Он пояснил, что этот представитель хвостатых земноводных типичен для Амурской области, и ничего необычного в его появлении здесь нет.