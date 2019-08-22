Благовещенцы занимают очереди в детские поликлиники в 5 часов утра

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Светлана. Горожанка рассказала о проблеме – это очереди в детские поликлиники, которые выстраиваются с 5 часов утра. Иначе получить талон на прием к специалисту или на прохождение медицинской процедуры невозможно.

Светлана – мать троих детей, и такое положение дел ее очень обеспокоило. 22 августа она сняла видео около детской поликлиники № 3, относящейся к Детской городской клинической больнице и расположенной на улице Политехнической.

«Сегодня я уже просто не выдержала. Я три дня подряд езжу в шесть утра, без десяти шесть. Сегодня я поехала в пять утра. Талонов – нет, потому что народ там стоит с пяти утра, занимает очереди», – сетует женщина.

Светлана говорит, что талонов мало: например, на УЗИ сердца – три штуки в день. Благовещенцы в этой ситуации вынуждены обращаться в платные поликлиники.

Проблему ИА «Амур.инфо» прокомментировали в Детской городской клинической больнице: «В связи с окончанием отпусков и массовым оформлением документов в образовательные учреждения, в том числе в спортивные секции, возникли очереди к отдельным специалистам и на некоторые виды обследования, в частности, УЗИ. Между тем, заключение УЗИ действительно до 3 месяцев, справка от педиатра в школу, ДОУ и на соревнования – 10 дней, для занятий спортом – в течение 30 дней. Все, кто обратился заблаговременно, смогли пройти медосмотр практически без очередей. На сегодняшний день нагрузка увеличена в 2-3 раза, амбулаторная служба усилена дополнительными специалистами из стационара».