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сегодня, 15:59 9

Благовещенцы занимают очереди в детские поликлиники в 5 часов утра

Благовещенцы занимают очереди в детские поликлиники в 5 часов утра
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Светлана. Горожанка рассказала о проблеме – это очереди в детские поликлиники, которые выстраиваются с 5 часов утра. Иначе получить талон на прием к специалисту или на прохождение медицинской процедуры невозможно.

Светлана – мать троих детей, и такое положение дел ее очень обеспокоило. 22 августа она сняла видео около детской поликлиники № 3, относящейся к Детской городской клинической больнице и расположенной на улице Политехнической.

«Сегодня я уже просто не выдержала. Я три дня подряд езжу в шесть утра, без десяти шесть. Сегодня я поехала в пять утра. Талонов – нет, потому что народ там стоит с пяти утра, занимает очереди», – сетует женщина.

Светлана говорит, что талонов мало: например, на УЗИ сердца – три штуки в день. Благовещенцы в этой ситуации вынуждены обращаться в платные поликлиники.

Проблему ИА «Амур.инфо» прокомментировали в Детской городской клинической больнице: «В связи с окончанием отпусков и массовым оформлением документов в образовательные учреждения, в том числе в спортивные секции, возникли очереди к отдельным специалистам и на некоторые виды обследования, в частности, УЗИ. Между тем, заключение УЗИ действительно до 3 месяцев, справка от педиатра в школу, ДОУ и на соревнования – 10 дней, для занятий спортом – в течение 30 дней. Все, кто обратился заблаговременно, смогли пройти медосмотр практически без очередей. На сегодняшний день нагрузка увеличена в 2-3 раза, амбулаторная служба усилена дополнительными специалистами из стационара».

Просмотров всего: 1292

#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    А что с 5 утра. Вы к 2-м подходите, как раз будет! А в ночь на 1 сентября и ложиться не стоит! Вот реально народ у нас непробиваемый. Тупим месяцами, а потом надо всем колхозом в одну дверь успеть за час. Наверно, по логике мамаш, поликлиника должна купить 40 узи-аппаратов и с 20 по 31 сентября набрать 40 узистов. А лучше 150.

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    Кохави

    А что с 5 утра. Вы к 2-м подходите, как раз будет! А в ночь на 1 сентября и ложиться не стоит! Вот реально народ у нас непробиваемый. Тупим месяцами, а потом надо всем колхозом в одну дверь успеть за час. Наверно, по логике мамаш, поликлиника должна купить 40 узи-аппаратов и с 20 по 31 сентября набрать 40 узистов. А лучше 150.



    справка от педиатра в школу, ДОУ и на соревнования – 10 дней,

    ДЕСЯТЬ, Карл. Десять!

  • Елена007

    Елена007
    53 минуты назад

    По электронной регистратуре - талонов к ортопеду нет, надо идти в поликлинику с утра пораньше, и то не факт что получиться взять. И дело не только в том, что сейчас все бегут за справками, всегда такая ерунда.

  • omniscope

    omniscope
    53 минуты назад

    Это всё из-за проблем воспитания: каждый ведь уникальная личность, каждый должен излучать успешность и быть первым.

    Только вот много «первых» не может поместиться на одном пъедестале. =)

  • Кохави

    Кохави
    34 минуты назад

    Жэка

    Кохави

    А что с 5 утра. Вы к 2-м подходите, как раз будет! А в ночь на 1 сентября и ложиться не стоит! Вот реально народ у нас непробиваемый. Тупим месяцами, а потом надо всем колхозом в одну дверь успеть за час. Наверно, по логике мамаш, поликлиника должна купить 40 узи-аппаратов и с 20 по 31 сентября набрать 40 узистов. А лучше 150.



    справка от педиатра в школу, ДОУ и на соревнования – 10 дней,

    ДЕСЯТЬ, Карл. Десять!



    Уважаемый, передайте Карлу, пусть внимательно читает. Схема такая: справка УЗИ годна все лето. ВСЕ ЛЕТО, КАРЛ! и вот с этой справкой уже топаем к педиатру и берем справку о состоянии здоровья. талонов к педиатру на август в электронной регистратуре полно. Один косяк: отпадает надобность занимать очередь в 5 утра и снижает вероятность съемки бомбического видео.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    22 минуты назад

    Досидятся до последнего, а потом бегут в поликлинику и очень удивляются почему там еще такие же "умные" в очереди стоят! Вместо мозгов маргарин у этих яжематерей!

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    13 минут назад

    Чисто русский менталитет. Ждать до последнего. Есть электронная регистратура, там очереди нет.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    8 минут назад

    Странные люди.Мне для справки педиатр сказала принести экг ребенка и все,все остальное давно есть.Справка на секцию нужна,зачем в 5 утра?

  • REV-83

    REV-83
    1 минута назад

    Сегодня в регистратуре был всего один талон к кардиологу. ОДИН!!!

    По мимо узи сейчас ещё целый список специалистов дают проходить тем кто на секции.

    Некоторые врачи принимают 2-3 часа в день.

    Такая ситуация была и в июне месяце.

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