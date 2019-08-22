В Благовещенске будет спасен разрушающийся старинный особняк

Блогер Амур.инфо Игорь Павлов обратил внимание на умирающий старинный особняк. Еще недавно в нем жили люди, которые переехали по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дом облюбовали расхитители имущества и любители нездорового образа жизни. Это не способствует сохранности строения.

Игорь Павлов сфотографировал особняк и поделился беспокойством о дальнейшей его судьбе в своем блоге. «Жители выехали, и дом стоит покинутый на самого себя с пустыми глазницами окон, проломленной крышей в ожидании окончательного сноса. Видимо, тут построят очередную китайскую многоэтажку и заселят счастливыми новоселами», – посетовал Павлов.

Здание по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 61Б представляет собой одноэтажный кирпичный особняк с большими арочными окнами. Дом был построен в конце XIX века для известного в Благовещенске предпринимателя Евдокии Тимофеевны Назаровой. Она владела кирпичным заводом, основанным в 1895 году. Домовладение Назаровой находилось в районе улиц Северной и Торговой. Оно включало в себя особняк и надворные постройки.

Больше века спустя здание покинули последние жильцы. Дом быстро обветшал – местами обрушились чердачные перекрытия, окна выбили. В больших арочных проемах частично сохранились старинные рамы с изысканным переплетом.

Администрация города приняла меры к сохранению здания: часть оконных проемов заложили кирпичом, остальные заколотили. Но это не помогло остановить желающих попасть внутрь. «Сколько наблюдаю истории подобных домов – они все развиваются по одной схеме: выезжают жильцы, и заселяются бомжи. Все, что можно отодрать, ломают и сжигают тут же. А потом по обыкновению происходит пожар – перекрытия-то деревянные. Остаются обгорелые стены, которые вроде и не жалко ломать будет», – прокомментировал блогер Павлов.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант обещает: особняк сохранят. «В марте текущего года на основании решения общественного научно-методического совета по вопросам охраны и сохранения объектов культурного наследия при правительстве Амурской области, государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия здание по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 61Б, было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Начата работа по включению этого здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятника архитектуры и градостроительства регионального значения», – говорит Виталий Александрович.

В настоящий момент комитет по управлению имуществом Благовещенска готовит документацию по выставлению его на торги. Ведется работа по переводу этого здания из категории жилого в нежилое, формированию границ земельного участка, аукционной документации, кадастровой оценки и составление других документов. До конца года здание должно быть выставлено на продажу. Собственник обязан восстановить здание, не меняя особенности его исторического облика.

А пока главная задача – предотвратить разрушение уникального особняка. Ведь ему нет аналогов в Благовещенске. «Этот дом являет собой интересный пример усадебной застройки. У нас в принципе нет одинаковых памятников архитектуры, за исключением зданий казенного назначения, например, военного размещения. Зажиточные жители Благовещенска строили усадьбы по индивидуальным проектам, исходя из достатка и собственных представлений о красоте и удобстве», – поясняет Виталий Александрович.

Восстановление исторического архитектурного наследия города – непосильная ноша для бюджета Благовещенска. Но спасать немногочисленные старинные здания необходимо. Поэтому министерство экономического развития по поручению губернатора Амурской области подготовило законопроект о предоставлении налоговых льгот собственникам объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. То есть предприниматель, взявший на себя восстановление старинного особняка, сможет рассчитывать на льготы по налогу на имущество и налогу на землю.

При этом использование здания может быть любое – офис, кафе, магазин или даже детский сад. Закон запрещает размещение в памятниках архитектуры только взрывоопасных и огнеопасных производств и складов.

Следом за особняком владелицы кирпичного завода Евдокии Назаровой в Благовещенске должны обрести новых хозяев и новую жизнь еще несколько старинных зданий. Среди них – двухэтажный особняк на перекрестке улиц Калинина и Горького. «Проводится инвентаризация ценного с точки зрения истории градостроительства. Город растет, развивается, и исторические здания нужно защитить», – уверен начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.