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сегодня, 15:38 1

В Приамурье часть дороги на Белогорье размыло из-за паводка

В Приамурье часть дороги на Белогорье размыло из-за паводка

В редакцию Амур.инфо обратился один из владельцев участка в садовом товариществе «Утёс». По словам Станислава Федосова, выехать из дачного посёлка теперь невозможно. На дороге, ведущей из садового товарищества в Белогорье, обвалилась часть моста, а дорогу частично размыло.

«Отсюда есть две дороги – через Астрахановские луга, где теперь всё затоплено, и через Белогорье, где от переезда нужно идти пешком, на машине не проедешь. У меня у самого машина уже на даче сколько стоит. Жалко пенсионеров, которые не могут вывезти урожай», – рассказал Станислав Федосов. Мужчина утверждает, что в этом же районе участки обрабатывают и жители КНР, сейчас они вывозят картофель на лодках.

Другой местный житель Виктор Федулов опасается, что из-за разрушенной дороги, которая в том числе ведет на водозабор «Северный», этот объект остался без охраны.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» по этому поводу дали комментарий: «Охрана водозабора производится в штатном режиме, согласно требованиям закона к таким объектам. Подготовка водозабора к работе в зимних условиях идёт в плановом режиме без сбоев. Вопрос восстановления дороги находится в муниципальном ведении».

ИА «Амур.инфо» направило запрос в администрацию Благовещенска с просьбой пояснить, когда на размытом участке будут выполнены ремонтные работы.

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#наводнение #обрушение моста #погода

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Там делов то - около сплавконторы где размыло мостик пару "Фотонов" гравия свалить и подправить бульдозером. Так нет же город и АКС спорить будут до самой ус...ки! Может быть властям и пофиг этот водозабор , а вот дачники "Утеса" страдают. В то же время постоянно видишь как в других дачных сообществах дороги регулярно грейдируют , видимо властители города там имеют дачи, здесь же никогда , ну только если это нужно тем кто возит гравий с берега Зеи. И поэтому дороги на "Утес" от заброшенной строящейся 2 й очереди водозабора совсем нет , а только направление. А делов то - раз в год прогрейдировать..

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