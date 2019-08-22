Экс-директор амурского коммунального предприятия получил условный срок

Зейский районный суд вынес приговор бывшему директору амурского коммунального предприятия – ООО «Береговские теплосистемы». Его признали виновным в преступлениях по статьям УК РФ: 196 (преднамеренное банкротство) и 160 (присвоение или растрата).

Установлено, что в период с 2012 по 2014 годы директором и учредителем «Береговских теплосистем» был заключен ряд сделок, которые впоследствии повлекли за собой невозможность погашения числящейся за предприятием задолженности перед кредиторами, самым крупным из которых является ПАО «ДЭК».

Гарантирующий поставщик электроэнергии стал инициатором возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Береговские теплосистемы» в 2014 году, исчерпав все возможные административные меры воздействия. С 2016 года расследование велось уже непосредственно в отношении директора.

Как сообщает пресс-служба «Амурэнергосбыта», мужчина допустил образование 100-миллионного долга за услуги электроснабжения.

Суд приговорил экс-директора к лишению свободы на 4 года и 1 месяц условно. Из его личных средств было взыскано 90,2 миллиона рублей в счет погашения долга за электроэнергию.

В «Амурэнергосбыте» считают, что перспектива привлечения к личной финансовой и уголовной ответственности – весомый стимул для руководителей предприятий соблюдать условия договоров энергоснабжения и своевременно рассчитываться за потребленные ресурсы. Энергокомпания с 2013 года выступает с инициативой привлечения к субсидиарной ответственности экс-руководителей амурских предприятий-банкротов. За это время суд удовлетворил 27 заявлений энергетиков. В общей сложности с бывших руководителей взыскано 27,5 миллиона рублей.

Сейчас в судебных органах рассматриваются дела в отношении еще 14 бывших директоров о привлечении их к субсидиарной ответственности по долгам организаций за потребленные энергоресурсы в сумме 135,7 миллиона рублей.