В Амурской области осудили медработника за кражу телефона у трупа

Обновлено: 15:22



В среду, 21 августа, в Белогорске Амурской области был вынесен приговор санитару, работавшему в патологоанатомическом отделении. Его судили за то, что он обокрал труп.

В суде было установлено, что 18 февраля текущего года, мужчина 1975 года рождения, «выполняя свои должностные обязанности в патологоанатомическом отделении, увидел у одного из трупов сотовый телефон, который решил похитить».

Средство связи он вытащил из куртки, надетой на труп, а затем скрылся. Вину свою он признал полностью. Это было учтено в суде, как и то, что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге мужчина был признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Его приговорили к выплате штрафа в размере 10 000 рублей в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил, информирует прокуратура Амурской области.