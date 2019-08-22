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В Амурской области осудили медработника за кражу телефона у трупа

В Амурской области осудили медработника за кражу телефона у трупа
Фото: ru.depositphotos.com

Обновлено: 15:22

В среду, 21 августа, в Белогорске Амурской области был вынесен приговор санитару, работавшему в патологоанатомическом отделении. Его судили за то, что он обокрал труп.

В суде было установлено, что 18 февраля текущего года, мужчина 1975 года рождения, «выполняя свои должностные обязанности в патологоанатомическом отделении, увидел у одного из трупов сотовый телефон, который решил похитить».

Средство связи он вытащил из куртки, надетой на труп, а затем скрылся. Вину свою он признал полностью. Это было учтено в суде, как и то, что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге мужчина был признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Его приговорили к выплате штрафа в размере 10 000 рублей в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил, информирует прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    а труп написал заявление о возбуждении уголовного дела по поводу пропажи телефона?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    УД возбуждаются не только по факту написания заявления

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    Кража с причинением значительного ущерба гражданину. А кому он причинил ущерб, если гражданина уже нет, умер?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    ПальмочкаКража с причинением значительного ущерба гражданину. А кому он причинил ущерб, если гражданина уже нет, умер?


    Представьте, что вашего близкого доставили в морг. И в процессе подготовки к похоронам не стало его телефона, дорогих часов, золотой цепи или печатки. Лично вам не будет обидно, что такое случилось?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Всё правильно. В зависимости от обстоятельств, кража, грабёж, или разбой, в военное время, на поле битвы-мародёрство

  • Allgemeine

    Allgemeine
    42 минуты назад

    ПальмочкаА кому он причинил ущерб, если гражданина уже нет, умер?


    Наследникам. Сколько вам лет, коли задаете такие по-детски наивные вопросы?

  • Нур

    Нур
    41 минута назад

    В благовещенском судебном морге у покойной матери украли дорогой ее любимый шелковый шарф с мусульманскими молитвами , который по обряду нужно было надеть ей на голову.

    Кражу обнаружили перед выносом, купить другое не было времени .

    Думаю, кто то же его будет носить?

    Хоронили с ее украшениями, все хором меня ругали - мол разроют могилу и снимут. Не могла поверить, что такое может быть.

    Видимо это там в порядке вещей...

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