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сегодня, 14:30 7

В Сковородинском районе хотят построить железнодорожный мост через Амур в Китай

В Сковородинском районе хотят построить железнодорожный мост через Амур в Китай
Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области обсуждается вопрос строительства железнодорожного трансграничного и мостового перехода через реку Амур в Сковородинском районе. Несколько инвесторов уже выказали свой интерес в возведении объекта.

Новое сооружение свяжет Россию и Китай в районе населенных пунктов Джалинда – Мохэ.

Несколько заявок по строительству в этой зоне транспортно-логистического комплекса от инвесторов уже поступили. Их будут рассматривать. В региональном правительстве обещают, что лучшее из инвестиционных предложений войдет в перечень приоритетных проектов области, получит поддержку региональных властей и сопровождение на всех этапах реализации.

В правительстве считают, что реализация этого проекта даст импульс в развитии Сковородинского района, вокруг которого будут образовываться различные направления деятельности и бизнеса, пойдут грузовые потоки, а также будет развиваться туристическое направление с привлечением китайских и русских туристов.

Планируется, что таможенный пункт пропуска Джалинда – Мохэ станет крупным транспортно-логистическим узлом, который задействует три региона: Забайкальский край, Республику Саха (Якутия) и Амурскую область.

Необходимость создания пунктов пропуска на территории страны определяет Министерство транспорта РФ, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Смешанный пункт пропуска «Джалинда» на российско-китайской государственной границе был установлен на основании соглашения между правительствами РФ и КНР от 27 января 1994 года. Он не функционирует с 2008 года. Прорабатывается вопрос о реконструкции СПП «Джалинда» за счет средств частных инвесторов, говорилось ранее на сайте министерства внешнеэкономических связей Приамурья, еще до его реструктуризации и слияния с другим министерством.

О возобновлении работы пункта пропуска говорится с 2015 года.

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#Китай #Сковородино #строительство #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    продырявят Амурку со всех сторон....

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    чтобы вывозить народное добро было еще удобнее

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Так, кажется, лес запретили в Китай вывозить, а сою и на машинах по благовещенскому мосту можно будет трелевать.

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    Потрепятся и всё , лучше мост построить новый через Зею.

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    А почему только вывозить? Думаете китайцам нечего ввести в наши земли? Подумайте хорошенько...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    55 минут назад

    ВалюшкаАмурская

    А почему только вывозить? Думаете китайцам нечего ввести в наши земли? Подумайте хорошенько...



    Фрукты, овощи (помоему в настоящее время карантин), ширпотреб можно, как и сою машинами. А на счёт ж/д моста "волну поднимают", из-за леса, между прочим, как наши заинтересованы, так и китайцы.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    30 минут назад

    Вот прям картина перед глазами, как китайский турист хлынул в Джалинду. Прям все три миллиарда китайцев спят и видят как бы совершить туристическое путешествие в амурскую Джалинду.

    А ЖД мост уже строят в ЕАО, правда состыковать не удалось, маленько промахнулись.

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