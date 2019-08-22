В Сковородинском районе хотят построить железнодорожный мост через Амур в Китай

В правительстве Амурской области обсуждается вопрос строительства железнодорожного трансграничного и мостового перехода через реку Амур в Сковородинском районе. Несколько инвесторов уже выказали свой интерес в возведении объекта.

Новое сооружение свяжет Россию и Китай в районе населенных пунктов Джалинда – Мохэ.

Несколько заявок по строительству в этой зоне транспортно-логистического комплекса от инвесторов уже поступили. Их будут рассматривать. В региональном правительстве обещают, что лучшее из инвестиционных предложений войдет в перечень приоритетных проектов области, получит поддержку региональных властей и сопровождение на всех этапах реализации.

В правительстве считают, что реализация этого проекта даст импульс в развитии Сковородинского района, вокруг которого будут образовываться различные направления деятельности и бизнеса, пойдут грузовые потоки, а также будет развиваться туристическое направление с привлечением китайских и русских туристов.

Планируется, что таможенный пункт пропуска Джалинда – Мохэ станет крупным транспортно-логистическим узлом, который задействует три региона: Забайкальский край, Республику Саха (Якутия) и Амурскую область.

Необходимость создания пунктов пропуска на территории страны определяет Министерство транспорта РФ, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Смешанный пункт пропуска «Джалинда» на российско-китайской государственной границе был установлен на основании соглашения между правительствами РФ и КНР от 27 января 1994 года. Он не функционирует с 2008 года. Прорабатывается вопрос о реконструкции СПП «Джалинда» за счет средств частных инвесторов, говорилось ранее на сайте министерства внешнеэкономических связей Приамурья, еще до его реструктуризации и слияния с другим министерством.

О возобновлении работы пункта пропуска говорится с 2015 года.