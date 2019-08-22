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22августа
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сегодня, 14:06 0

Свыше 200 мусорных площадок оборудуют в частном секторе Благовещенска

Свыше 200 мусорных площадок оборудуют в частном секторе Благовещенска
Фото: Амур.инфо

К работам по установке мусорных площадок в частном секторе Благовещенска приступили специалисты ООО «Экологический сервис» и ООО «ПКП Ритм». Все места установки согласованы комиссией. На работы потратят около 13 миллионов рублей.

В задачи подрядчика входит планировка участка, установка железобетонной плиты, на которую непосредственно устанавливаются контейнеры и ограждение площадки. Каждая будет оборудована двумя мусорными контейнерами.

Всего в Благовещенске появятся 233 площадки открытого типа. Такие уже оборудованы по адресам: ул. Шевченко 110, ул. Светлая, 30 (Шимановского – Светлая), Белогорская 12 (ул. Белогорская – ул. Театральная), ул. Путевая Казарма (ул. Путевая Казарма – ул. Театральная), ул. Трудовая, 311 (ул. Трудовая – ул. Белогорская).

Около 10 площадок будет закрытого типа. К оборудованию трех из них – на улице Горького, в районе домов 288,278/2 и 302 – приступила вторая подрядная организация ООО «ПКП Ритм». Работы должны быть выполнены – до 1 сентября.

Как рассказал представитель подрядной организации ООО «Экологический сервис» Андрей Андреев, после обустройства площадок в областном центре начнутся работы в селах Белогорье, Верхнеблаговещенское и поселке Моховая Падь. В среднем в день рабочие обустраивают 2-3 площадки.

Всего на обустройство участков для мусора выделено более 13 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Процесс установки в Благовещенске должен завершиться к 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

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#городская власть #мусор

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