Амурские военные получили новые беспилотники, работающие с ГЛОНАСС

В подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, ЕАО и Хабаровского края, поступили новые беспилотники. Речь о мультироторных беспилотных летательных аппаратах (БЛА).

«Ориентирование машин в пространстве осуществляется при помощи системы "ГЛОНАСС". Поступившие БЛА обладают улучшенными характеристиками, надежны и просты при эксплуатации, а также имеют повышенный ресурс работы», – пишет «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Новая техника будет использоваться на полигонах для объективного контроля занятий, комплексной безопасности, а также при выполнении учебно-боевых задач подразделениями.