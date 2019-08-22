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сегодня, 14:00 0

Амурские военные получили новые беспилотники, работающие с ГЛОНАСС

Амурские военные получили новые беспилотники, работающие с ГЛОНАСС
Фото: pixabay.com

В подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, ЕАО и Хабаровского края, поступили новые беспилотники. Речь о мультироторных беспилотных летательных аппаратах (БЛА).

«Ориентирование машин в пространстве осуществляется при помощи системы "ГЛОНАСС". Поступившие БЛА обладают улучшенными характеристиками, надежны и просты при эксплуатации, а также имеют повышенный ресурс работы», – пишет «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Новая техника будет использоваться на полигонах для объективного контроля занятий, комплексной безопасности, а также при выполнении учебно-боевых задач подразделениями.

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#военные #технологии

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